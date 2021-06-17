realme, Türkiye’ye İlk Amiral Gemisini Getirmek İçin Hazırlanıyor

Yakında Türkiye’ye gelecek birinci amiral gemisi niteliğindeki realme GT, Qualcomm Snapdragon 888 chipset donanımı, hızdan ilham alan çift tonlu deri tasarımı, daima performans için paslanmaz çelikten VC soğutma sistemi ve rakipsiz fiyatıyla amiral gemi tecrübesini tekrar tanımlıyor.

Dünyanın en süratli büyüyen akıllı telefon markası realme, 2021 yılında sabırsızlıkla beklenen, Türkiye’ye gelecek birinci amiral gemisi niteliğindeki harika telefonu realme GT‘yi, bugün şirketin birinci küresel lansman etkinliğinde resmi olarak tanıttı. realme’nin GT serisindeki birinci eseri olmanın yanı sıra Qualcomm Snapdragon 888 dayanaklı birinci aygıt olan realme GT, amiral gemi niteliğindeki bir eserden beklenen yüksek kaliteli tecrübenin yanı sıra erişilebilirlik ve hızdan ilham alan estetik tasarım, çok güçlü ve daima performans ve orta ila yüksek kaliteli amiral gemi telefon segmenti için yeni dal standartları belirlenmesi biçiminde üç temel özellik sunuyor.

Lansman etkinliğindeki açılış konuşmasını yapan realme CEO’su Sky Li, şu açıklamalarda bulundu:”Amiral gemimiz olan mükemmel telefonumuzu dünya çapındaki kullanıcılara sunmaktan büyük bir heyecan ve memnunluk duyuyoruz. realme GT, bu yılın başlarında duyurusu yapılan ve orta ila yüksek kaliteli telefon segmentini tekrar tanımlamayı amaçlayan “Çift Platform Çift Amiral Gemi Stratejimiz” kapsamındaki birinci atılımdır. Bütçesine değer veren tüketiciler için azamî sayıda amiral gemi özelliği sunan realme GT’nin dünya çapında lansmanı, en ileri teknolojiyi tüm dünyadaki genç tüketiciler için daha ulaşılabilir kılma ve böylelikle günlük ömürlerinde daha fazla güce sahip olmalarını sağlama konusundaki daima kararlılığımızı yansıtıyor.’’

realme GT Polonya, İspanya, Rusya ve Tayland dahil olmak üzere seçili ülkelerde satışa sunuldu ve yakında Türkiye’de de satışa sunulacak.

realme GT: Harika Yeni Amiral Gemi

Hızdan ilham alan estetik tasarım

realme GT’nin tasarımı, yüksek sürat ve uzun uzaklık sürüş için üretilen, fevkalâde performans özellikleri ve lüks ögeler sunan grand tourer (GT) spor arabalarının temel konseptine dayanıyor. Bu konseptten yola çıkan amiral gemisi GT telefon serisi, art kısmında üç boyutlu ışık yansımalı desene sahip cam kaplamalı dizaynının yanı sıra yarış arabalarının süratli atak ruhunu aktarmak için telefonun uzunluğu boyunca tekrar eden bir sürat sembolünün yer aldığı vegan deri kaplamalı bir versiyona da sahiptir.

Parlak Gümüş ve Parlak Mavi olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olan cam versiyonda, telefonun art kısmında sürat ve dinamizmi simgeleyen bir dizi ok deseni vardır. Vegan deri versiyonda ise, cep telefonu dizaynda seçkin rastlanan, daima kendilerine meydana okuyan ve kendilerini tekrar yaratan genç tüketicilere hürmet göstermeyi amaçlayan Yarış Sarısı renk seçeneği mevcuttur. Yalnızca eşsiz ve delüks bir görünüm sunmakla kalmayıp parmak izine karşı dayanıklılık, koku ve çizilme aksisi özellikler üzere pratik avantajlar da sunan, kesimde birinci niteliğindeki çift tonlu deri dizayna sahiptir.

Çok yüksek güç

realme GT, üstün verimli LPDDR5 RAM’e ve en süratli UFS 3.1 depolamaya sahip mümkün olan en sofistike çip olarak öne çıkan ve realme’nin dünya çapındaki kullanıcılara sonuncu amiral gemisi sınıfı performansı sunma konusundaki özverisini gösteren Qualcomm Snapdragon 888 ile donatıldı.

En gelişmiş 5nm süreç teknolojisinden faydalanan Qualcomm Snapdragon 888 çip, realme’nin GT performansını ve AI işlemci gücünü artırmıştır. Daha güçlü ve büyük Cortex-X1 çekirdek ve üç yeni jenerasyon yüksek performanslı A78 çekirdekle birlikte, telefonun CPU performansı 20 artmış ve güç tüketimi evvelki kuşağa nazaran 50 azalmıştır.

Daima performans

“En havalı 888” modelini yaratmak gayesiyle, realme GT’de yeni kuşak paslanmaz çelik VC soğutma sistemi kullanıldı. Bu sistem telefonun ısı dağıtma yapısını optimize etmek için paslanmaz çelik kullanarak telefonun uzun müddetli üst seviye performans göstermesinde çok değerli bir rol oynuyor. Test sırasında, paslanmaz çelik VC soğutma sistemi, klasik bakır VC soğutma sistemine nazaran 50 daha fazla soğutma gücü ortaya koyarak CPU çekirdek sıcaklığını 15°C’ye kadar azaltmada başarılı olmuştur.

Ayrıyeten, 186 gr’dan hafif olan ultra ince gövdesine rağmen, realme GT büyük bir 4500 mAh pil ve 65W SuperDart şarj dayanağı ile donatılmıştır ve böylelikle telefonun yalnızca 35 dakikada büsbütün şarj olmasını sağlar.

realme Eser Pazarlama Müdürü Alessio Bradde şunları söyledi:”Bu yılki amiral gemisi eserimiz olan realme GT’yi tüm dünyada piyasaya sunmaktan ötürü çok gururluyuz. Hep hızın peşinde olan GT arabalarında olduğu üzere, realme GT de amiral gemisi bir akıllı telefondan harikulâde bir tecrübe bekleyen kullanıcılar için tasarlandı. realme GT serisinin ruhunun, daima hudutlarını zorlayan ve tüm potansiyelini ortaya koyan genç kullanıcılarımız ortasında bir tutkuyu ateşlemesini umuyoruz.”

Öbür özellikler:

Amiral Gemisi Ekran – realme GT, en tutkulu gamer’ların gereksinim duyduğu yüksek hassaslığı sağlama kapasitesine sahip 6,43 inç 120Hz Samsung Üstün AMOLED ekrana sahiptir.

– realme GT, en tutkulu gamer’ların gereksinim duyduğu yüksek hassaslığı sağlama kapasitesine sahip 6,43 inç 120Hz Samsung Üstün AMOLED ekrana sahiptir. Çift Aydınlatma Sensörü – Ön ve art kısımlardaki çift aydınlatma sensörü 4096 otomatik parlaklık düzeyi sunar.

– Ön ve art kısımlardaki çift aydınlatma sensörü 4096 otomatik parlaklık düzeyi sunar. Daha Fazla İlişki – Esas 5G bantlarına ek olarak, realme GT kesimdeki en süratli Wi-Fi ve en yeni Bluetooth teknolojilerini takviyeler.

– Esas 5G bantlarına ek olarak, realme GT kesimdeki en süratli Wi-Fi ve en yeni Bluetooth teknolojilerini takviyeler. Sürekleyici Ses Sistemi – Akıllı telefon, Dolby Atmos Çift Stereo hoparlör, Yüksek Çözünürlüklü Ses ve düşük gecikme ve düşük teşebbüs yüküne sahip 3,5 mm ses jakı ile donatıldı.

– Akıllı telefon, Dolby Atmos Çift Stereo hoparlör, Yüksek Çözünürlüklü Ses ve Amiral Gemisi Kamera – realme GT, profesyonel kalitede fotoğraflar sunmak için yepisyeni gece portre modu ve AI yetkinliklerine sahip Sony 64MP üçlü kamera ile donatıldı.

– realme GT, profesyonel kalitede fotoğraflar sunmak için yepisyeni gece portre modu ve AI yetkinliklerine sahip Sony 64MP üçlü kamera ile donatıldı. İşletim Sistemi – realme GT, Android 12 Beta 1’i destekleyen birinci aygıtlardan biridir. realme, bu yılın ilerleyen aylarında yeni realme UI’yi piyasaya sürmeden evvel kullanıcılardan geri bildirim almak için Android 12 Geliştirici Önizleme Programı’nı devam ettirecek.

– realme GT, Android 12 Beta 1’i destekleyen birinci aygıtlardan biridir. realme, bu yılın ilerleyen aylarında yeni realme UI’yi piyasaya sürmeden evvel kullanıcılardan geri bildirim almak için Android 12 Geliştirici Önizleme Programı’nı devam ettirecek. Özel GT Modu – Yalnızca realme GT serisinde sunulan GT Modu, en üst seviye performans isteyen kullanıcılar için geliştirildi. Bu modda tam ekran yüksek performanslı mod içeriği ve yüksek çerçeve oranlı gaming özelliğinin ileri seviyede optimizasyonu yer alırken, tüm bunlar daha meselesiz bir kullanıcı tecrübesi ve daha uzun müddetli ve istikrarlı yüksek çerçeve oranlı gaming tecrübesi sağlıyor.

realme Hakkında

Mayıs 2018’de Sky Li ve Madhav Sheth tarafından akıllı telefon dalında varlıklı tecrübeye sahip genç bir grupla kurulan realme, en güzel tasarım ve performansa sahip yüksek kaliteli akıllı telefonlar sağlamada uzmanlaşmış bir teknoloji markasıdır. realme, “Cesaret Et” tecrübesi ile kendini güçlü performans, şık tasarım, sanayi önderi nitelikler sunmaya ve teknoloji eserlerinin tüm imkanlarını keşfetmeye keşfetmeye adamıştır. Counterpoint’e nazaran, realme 2020’nin üçüncü çeyreğinde global pazarda en yeterli 7. akıllı telefon markası olarak yerini koruyor. Dünya genelinde Çin, Güneydoğu Asya, Güney Asya, Avrupa, Rusya, Avustralya, Ortadoğu ve Afrika dahil olmak üzere 61 pazarda faaliyet gösteren şirketin 50 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı