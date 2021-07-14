Reçine mürekkepli yazıcı tasarım ödülü aldı

Epson, geçtiğimiz aylarda etraf dostu eserlerine bir yenisini daha ekleyerek SureColor SC-R5010 Serisi’ni tanıtmıştı. Epson’un birinci reçine mürekkebi kullanılan geniş format yazıcı serisi, iF Design Award 2021’i (iF Tasarım Ödülü) kazandı. Tasarım ödüllü SC-R5000L ve SC-R5010L, kokusuz, su bazlı bir reçine mürekkebi kullandığı için okullar, hastaneler, oteller ve iç yer tesislerinde kullanıma uygun bir seçenek sunuyor. Süratli kurutma süreciyle uygulayıcılara tıpkı gün teslimat imkanı sağlıyor.

Bu yılın kazananları, dünyanın dört bir yanından uzmanlardan oluşan 98 kişilik bir heyet tarafından 52 ülkeden 10.000 müracaat ortasından seçildi. 1953 yılında oluşturulan iF Tasarım Mükafatı, yenilikçi endüstriyel eser tasarımı harikalığı için dünya çapında en itibarlı ödüllerden biri olarak tanınıyor. Mükafatlar için eserler, uygulanabilirlik, personellik, etraf standartlarının dikkate alınması, ayrıntılandırma ve yenilik derecesi, fonksiyonellik, kullanılabilirlik, güvenlik, estetik ve üniversal tasarım üzere bir dizi kritere nazaran bedellendiriliyor. SureColor R5010L/R5010, EPSON’un birinci reçine mürekkepli yazıcıları olarak tanınıyor. Tabela ve dekor üretimi için tasarlanan bu eserler, süratli iş geri dönüşünün avantajlarını üstün renk üretimi ve düşük sahip olma maliyeti ile birleştiriyor.

Aynı gün teslimat sağlıyor

Tesirli kurutma ve sertleştirme süreci, laminasyon ve birebir gün teslimatı mümkün kılıyor. Böylelikle kullanıcılar iş bitirme müddetlerini kısaltabiliyor. Uzun ömürlü PrecisionCore Micro TFP baskı başı, birinci baskıdan sonuncu baskıya kadar yanlışsız ve tekrarlanabilir renkler elde edilmesi manasına geliyor. Piezo baskı başları termal bozulmalara maruz kalmadığından, damlacık yerleşimi ve nokta boyutları baskı başının ömrü boyunca sabit kalıyor. Baskı başının değiştirilmesi gerektiğinde, bu süreç operatör tarafından gerçekleştirilebiliyor, böylelikle aygıtın çalışma müddeti ve verimliliği artıyor.

Sınıfının başkanı Gelişmiş Otomatik Medya Gergi Denetimi (Ad-ATC), cam vitrinler ve duvar kaplamaları üzere döşeme işleri için gereken son derece hassas boyutsal kalıcılığı sunuyor. Bu dengeli tekrarlanabilirlik, materyal israfından ve heyetim müddetinden tasarruf sağlarken müşteri için meselesiz sonuçlar ortaya çıkıyor.

Epson Türkiye Geniş Format Kanal Satış Yöneticisi Ersel Şamiloğlu ödül hakkında şöyle konuşuyor: “Müşterilerimizi dinledik ve reçine mürekkep pazarında kalite, verimlilik, güvenilirlik ve istikrarlı renk performansı talebini anladık ve bu pazarda uzun ömürlü Epson Mikro Piezo yazıcı başları ile çalışan R5010 ve R5010L’i ürettik. Bu serinin piyasaya sürülmesiyle, artık tüm bu talepleri karşılayabiliyoruz. Eko-solvent reçineli mürekkep ve çok yakında UV mürekkepsetlerinden oluşan eser kümemizle Epson, tüm tabela, POS ve iç dekor ihtiyaçları için tek durak noktası haline geldi. Bu yazıcılarla ödül aldığımız için de çok memnunuz.”dedi.

Hibya Haber Ajansı