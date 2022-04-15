Renault Clio Trophy Türkiye Bodrum’da Başlıyor

Dünya çapında büyük bir heyecana sahne olan Clio Trophy yarış serisi, Türkiye’de “Renault Clio Trophy Türkiye” adı altında ikinci sezonuna başlıyor. Renault MAİS ana partnerliğinde Toksport WRT’nin düzenlediği ve Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 7 yarıştan oluşan takvimini takip edecek Renault Clio Trophy Türkiye, 16-17 Nisan tarihlerinde Bodrum’da toprak pistte start alacak.

Yeni ve yetenekli bir otomobil ile yarışmak isteyen deneyimli pilotların yanı sıra, motor sporlarına başlamak isteyenler için heyecan verici bir fırsat niteliği taşıyan Renault Clio Trophy Türkiye, bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek.

Tamamen aynı özelliklere sahip otomobillerin mücadele edeceği 7 yarışın ilki, 16-17 Nisan tarihlerinde Bodrum Rallisi’nin toprak parkurlarında koşulacak.

Bu yıl Evofone ana sponsorluğunda gerçekleşecek Renault Clio Trophy Türkiye Rallisi için yarışacak pilot ve co-pilot listesi ise şöyle; Nebil Erbil & Aslı Erbil, Menderes Okur & Onur Aslan, Tuncer Sancaklı & Asena Sancaklı, Can Altınok & Efe Ersoy, Sinan Soylu & Ali Tuğrul Kaya.

Clio Trophy Türkiye’nin ilk sezonunda geçen yıl 6 yarışta 47 özel etap geçilirken, toplamda 2 bin km’den fazla yol katedildi. Renault Clio’nun dayanıklılık ve çevikliğini ortaya koyan yarışlarda, standart 1.3 litre hacimli TCe motora sahip otomobiller kullanılıyor. Süspansiyon bileşenleri yüzde 90 oranında yol otomobiliyle aynıyken, sadece amortisörler farklılık gösteriyor. Yüksek derecede rekabet ve sürüş keyfi sunan yarış otomobilleri ayrıca, standart özelliklere ek olarak motor haritası yazılımıyla yol otomobillerinden farklı olarak 180 hp güç ve 300 nm tork değerine sahip. Bu gücün yola aktarımıysa, Sadev imzalı sıralı yarış şanzımanı tarafından gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda artan gücü yola daha iyi aktarmak için ZF imzalı sınırlı kaydırmalı yarış diferansiyeli bulunuyor.

Tüm pilotların güvenliklerini maksimum seviyede tutmak için güvenlik kafesi, yangın söndürücü ve altı noktalı emniyet kemerleri gibi önlemler de alınıyor.

Renault MAİS ana partnerliğinde Toksport WRT tarafından organize edilen Renault Clio Trophy Türkiye, Bodrum’un ardından 28-29 Mayıs Yeşil Bursa Rallisi (Asfalt), 25-26 Haziran Eskişehir Rallisi (Asfalt), 30-31 Temmuz Kocaeli Rallisi (Toprak), 17-18 Eylül İstanbul Rallisi (Toprak) ve 15-16 Ekim Ege Rallisi (Asfalt) ile devam edecek. Kasım ayında koşulacak son yarışın yeri ve tarihi ayrıca açıklanacak. Organizasyonun kazananları Türkiye Otomobil Federasyonu’nun ödülleri haricinde, bağımsız kupaların sahibi olacak. Yarış serisinin sponsorları arasında Castrol, Michelin, Maxxi Filo ve Renault Filo da bulunuyor.

Dünya çapında da Toksport WRT tarafından düzenlenen Clio Trophy, Avrupa Ralli Şampiyonası yarışlarını takip ediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı