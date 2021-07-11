Renault Group ve STMicroelectronics, güç elektroniği alanında stratejik ortaklık yapacak

Renault Kümesi, 2026’dan itibaren üretilecek elektrikli ve hibrit araçların gelişmiş güç yarı iletkenlerini tedarik etmek üzere STMicroelectronics’i inovasyon ortağı olarak seçti. STMicroelectronics, Renault Grubu’nun elektrikli ve hibrit araçlarının verimliliğini daha da artırmak için özel eserler ve tahliller geliştirecek.

Renault Kümesi, 2026’dan itibaren üretilecek elektrikli ve hibrit araçların gelişmiş güç yarı iletkenlerini tedarik etmek üzere STMicroelectronics’i inovasyon ortağı olarak seçti.

STMicroelectronics, Renault Grubu’nun elektrikli ve hibrit araçlarının verimliliğini daha da artırmak için özel eserler ve tahliller geliştirecek.

Bu iştirak, elektrikli ve hibrit araçlara daha fazla güç verimliliği ve düzgünleştirilmiş güç performansı sağlayarak, mobilite sanayisinin kademeli olarak karbon nötr olmasına takviye verecek.

Renault Kümesi ve STMicroelectronics stratejik iştirak yapacaklarını açıkladı. Kelam konusu stratejik paydaşlık çerçevesinde STMicroelectronics, Renault Kümesi için batarya elektrikli ve hibrit araçların güç elektroniği sistemlerine yönelik eser ve tahliller tasarlayacak, geliştirecek, üretecek ve tedarik edecek.Söz konusu eser ve tahliller; güç kayıplarını azaltıp, verimliliği artırarak elektrikli araçların sürüş menzilini ve şarj müddetlerini güzelleştirecek. Böylelikle daha düşük pil maliyetleri, şarj başına daha fazla kilometre, daha kısa şarj müddeti ve daha düşük kullanıcı maliyeti olmak üzere bir dizi avantaj ortaya çıkacak.

2 şirket, Renault Grubu’nun STMicroelectronics’e ilişkin geniş bant aralıklı yarı iletken teknoloji ve eserlerini kullanan elektrikli ve hibrit araçlara yönelik uygulamalarının, güç performansını uygunlaştırmak emeliyle birlikte çalışacak. Renault Grubu’nun Silisyum Karbür (SiC) aygıtlar, Galyum Nitrür (GaN) transistörler ve ilgili tahlil ve modüller için gerekli teknoloji muhtaçlıklarını karşılayan verimli, hakikat boyutlandırılmış ve modüler bileşenlerin geliştirilmesi konusunda iş birliği yapılacak. Renault’nun inovasyon ortağı STMicroelectronics, 2026-2030 yılları ortasında bu güç modüllerinin ve transistörlerin yıllık kullanımı için garanti edilen adetleri sağlayacak.

Renault Kümesi CEO’su Luca de Meo, “Elektrikli ve hibrit araç bataryalarımızın güç kapasitesini, yolda ve şarj sırasındaki performanslarını daha da uygunlaştırmak için gelişmiş güç elektroniklerini sistemlerimize entegre etmek ve birlikte yeni teknolojiler geliştirmek üzere pazar önderi STMicroelectronics ile çalışmaktan memnunluk duyuyoruz. Bu iştirak, boşa harcanan enerjiyi yüzde 45 ve elektrikli güç-aktarma sistem maliyetini yüzde 30 azaltmaya yardımcı olacak kıymetli bileşenlerin gelecekteki tedarik sürecini teminat altına alıyor. Ek olarak elektrikli araçları uygun fiyatlı, karlı ve tanınan yapma amacımızı gerçekleştirmemize yardımcı oluyor” dedi.

STMicroelectronics Lider ve CEO’su Jean-Marc Chery, “ST, mobilite sanayisinin elektrikli platformlara geçmesini sağlayan gelişmiş güç yarı iletkenlerinin geliştirilmesinde ön saflarda yer alan bir dünya devi. Silisyum Karbür ve Galyum Nitrür üzere gelişmiş materyallere dayanan daha verimli eser ve tahlillerle Renault Kümesi’nin yeni kuşak elektrikli ve hibrit platform stratejisini destekleyeceğiz. ST ve Renault Kümesi, daha sürdürülebilir bir ulaşım için ortak bir vizyonu paylaşıyor. Bu iştirak, ulaşım sanayisi ve tedarik zinciri tarafından başlatılan karbon nötr sürecinde değerli bir adım olacak.”

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir teknoloji, hem Renault Grubu’nun hem de STMicroelectronics’in vizyon ve tahlillerinin merkezinde yer alıyor. Bu iştirak ST için, teknoloji ve eserlerin her türlü sistem ve aygıtta daha sürdürülebilir ulaşım sağlarken, birebir vakitte gelişmiş güç ve güç idaresinin nasıl oluşturulduğunu gözler önüne seriyor. Renault Kümesi, 2040 yılına kadar Avrupa’da ve 2050 yılına kadar dünya genelinde karbon nötr olmayı hedefliyor. Büsbütün elektrikli ve hibrit araçlar için daha verimli teknolojilere geçiş ve uygunlaştırılmış güç performansı ise kümenin amaçlarına ulaşmak için karbon emisyonlarının azaltmasına yardımcı olacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı