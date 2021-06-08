Reysaş, deposunu kiraladı

Reysaş Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş, deposunu kiraya verdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Şirketimiz portföyünde bulunan Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Akse Mahallesi 2086 ada 5 parsel üzerindeki 31.240 metrekare arsa üzerinde bulunan 63.189 metrekare deponun arakatlar ve ofis dahil 12.820 metrekare depolama alanı için kiracımız Horizon Süratli Tüketim Eserleri Üretim Pazarlama Satış ve Tic.A.Ş.(Yıldız Holding/Ülker Grubu) ile imzalanan kira kontratına ek olarak 3.196 metrekare depolama alanı tıpkı kaidelerle 31.12.2025 tarihine kadar kiraya verilmiştir. Depodan 9.500.000 TL + KDV gelir elde edilecektir.” denildi.

Hibya Haber Ajansı