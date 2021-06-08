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Ana Sayfa Ekonomi 8 Haziran 2021 10 Görüntüleme

Reysaş, deposunu kiraladı

Reysaş, deposunu kiraladı

Reysaş Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş, deposunu kiraya verdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Şirketimiz portföyünde bulunan Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Akse Mahallesi 2086 ada 5 parsel üzerindeki 31.240 metrekare arsa üzerinde bulunan 63.189 metrekare deponun arakatlar ve ofis dahil 12.820 metrekare depolama alanı için kiracımız Horizon Süratli Tüketim Eserleri Üretim Pazarlama Satış ve Tic.A.Ş.(Yıldız Holding/Ülker Grubu) ile imzalanan kira kontratına ek olarak 3.196 metrekare depolama alanı tıpkı kaidelerle 31.12.2025 tarihine kadar kiraya verilmiştir. Depodan 9.500.000 TL + KDV gelir elde edilecektir.” denildi.

Hibya Haber Ajansı

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