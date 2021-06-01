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Ana Sayfa Ekonomi 1 Haziran 2021 6 Görüntüleme

Reysaş deposunu kiraya verdi

Reysaş deposunu kiraya verdi

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş, deposunu kiraladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Şirketimiz portföyünde bulunan İstanbul’un Tuzla ilçesi Orhanlı Mahallesi 1990 parsel üzerindeki 17.425,92 metrekare arsa üzerinde bulunan 48.884 metrekare deponun asma katlar dahil 5.023 metrekare depolama alanı Çobantur Tıp. Tic. ve Nak. Ltd. Şti’ye 5 seneliğine kiraya verilmiştir. Depodan 5 senede yaklaşık 16.000.000 TL + KDV gelir elde edilecektir.” bilgisi verildi.

Hibya Haber Ajansı

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