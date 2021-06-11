Reysaş Gayrimenkul’ün esas sözleşme tadili tescillendi

Reysaş Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş’nin temel mukavele tadili tescil edildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Sermaye Piyasası Heyeti’nin 04.02.2021 tarih ve 1304 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 333. unsuru kararı mucibince Ticaret Bakanlığı’ndan 19.02.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061638749 sayılı yazısı ile gerekli müsaade alınan temel kontratın sermaye ve hisseler başlıklı 8. hususunun tadili 25.05.2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait olağan genel konseyde onaylanmış, tescili ise İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 03.06.2021 tarihinde yapılmıştır.” denildi.



Hibya Haber Ajansı