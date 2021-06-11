Dagi Yatırım’da başkan belirlendi

Dagi Yatırım’da başkan belirlendi

 Dagi Yatırım Holding A.Ş'de lider belirlendi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyl
Ana Sayfa Ekonomi 11 Haziran 2021 13 Görüntüleme

Reysaş Gayrimenkul’ün esas sözleşme tadili tescillendi

Reysaş Gayrimenkul’ün esas sözleşme tadili tescillendi

Reysaş Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş’nin temel mukavele tadili tescil edildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Sermaye Piyasası Heyeti’nin 04.02.2021 tarih ve 1304 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 333. unsuru kararı mucibince Ticaret Bakanlığı’ndan 19.02.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061638749 sayılı yazısı ile gerekli müsaade alınan temel kontratın sermaye ve hisseler başlıklı 8. hususunun tadili 25.05.2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait olağan genel konseyde onaylanmış, tescili ise İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 03.06.2021 tarihinde yapılmıştır.” denildi.
 

Hibya Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Arçelik’in kredi derecelendirme notu

Arçelik’in kredi derecelendirme notu