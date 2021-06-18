Reysaş’ta sermaye artırımı tescil edildi

Reysaş Nakliyecilik ve Lojistik Ticaret A.Ş’de sermaye artırımı tescil edildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Şirketimizin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 119.350.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 130.650.000 TL (%109,46795) bedelli artırılarak 250.000.000 TL’ye çıkartılmasına ait olarak şirketimizin sermaye artırımı süreçleri izahnamede belirtilen şartlar çerçevesinde tamamlanmış ve şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 250.000.000 TL’ye yükselmiştir. Sermaye Piyasası Şurası’nın VII-128.1 sayılı Hisse Bildirimi’nin 25. hususunun 1. fıkrasının (c) bendi uyarınca şirketimiz temel mukavelesinin sermaye ve hisselerin nevi başlıklı 6. hususunun tadil edilmesine ait olarak uygun görüş alınması hedefiyle Sermaye Piyasası Heyeti’ne 18.05.2021 tarihinde müracaat yapılmış ve SPK tarafından 31.05.2021 tarihinde onaylanmıştır. Yeni sermayenin tescili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 02.06.2021 tarihinde yapılmıştır.”

Hibya Haber Ajansı