Reysaş’tan SPK başvurusu

Reysaş Nakliyat ve Lojistik Ticaret A.Ş, temel kontrat değişikliği kapsamında SPK’ya başvurdu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
”Şirketimizin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 119.350.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 130.650.000 TL (%109,46795) bedelli artırılarak 250.000.000 TL’ye çıkartılmasına ait olarak Şirketimizin sermaye artırımı süreçleri izahnamede belirtilen şartlar çerçevesinde tamamlanmış ve şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 250.000.000 TL’ye yükselmiştir. Sermaye Piyasası Konseyi’nin VII-128.1 sayılı Hisse Bildirisi’nin 25. unsurunun 1. fıkrasının (c) bendi uyarınca şirketimiz temel kontratının sermaye ve hisselerin nevi başlıklı 6. unsurunun tadil edilmesine ait olarak uygun görüş alınması emeliyle Sermaye Piyasası Şurası’na müracaat yapılmıştır.”
Hibya Haber Ajansı