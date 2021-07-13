RHEA Girişim’den Laska Teknoloji’ye yapılan girişim

RHEA Teşebbüs Sermayesi Yatırım Paydaşlığı A.Ş, Laska Teknoloji A.Ş’ye yapılan yatırım hakkında bilgilendirme yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

”25.03.2021 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, yapılan incelemeler sonucu etraf dostu teknoloji alanında yatırım yapılabilir nitelikte bulunan ve projeyi gerçekleştirmek maksadıyla Laska Teknoloji A.Ş’ye 500.000 USD bedelle ve şirketin %5,55’ine kadar oranda iştirak edilmesine karar verildiği açıklanmıştır. Şirketin 25.06.2021 tarihinde yapılan olağan genel konsey toplantısında sermaye artırım kararı alımmış ve rüçhan haklarından feragat eden ortaklar olmuştur. Şirketimizin, 25.06.2021 tarihli ve 2021/10 sayılı idare konseyi toplantısında rüçhan haklarından feragat eden öbür ortakların da bu haklarının kullanım kararı alınmış ve şirkete olan 500.000 USD ve %5,55 olan taahhüdümüz idare şuramız kararıyla 750.000 USD ve %7,50’ine kadar yükseltilerek iştirak edilmesine karar verilmiştir. Sermaye artırımının gerçekleştirilerek hisse alımının tamamlanması tarihinde şirket sermayesi, edinilen hisse meblağları üzere bilgileri içeren açıklama finansal duran varlık edinilmesi başlığı altında ayrıyeten yapılacaktır.”

Hibya Haber Ajansı