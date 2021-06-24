Riot Games 2021 Dünya Şampiyonası’nın gerçekleşeceği şehirleri açıkladı

Riot Games, 2021 League of Legends Dünya Şampiyonası’na mesken sahipliği yapacak beş kenti açıkladı. Birden fazla kentte düzenlenecek turnuvanın evreleri Şanghay, Qingdao, Wuhan, Chengdu ve Shenzhen’de gerçekleşecek. Bölgesel liglerin en düzgün kadroları 6 Kasım’da Shenzhen’de oynanacak finale katılmaya hak kazanmak için gayret edecek. Milyonlarca taraftarın “Worlds” olarak bildiği League of Legends Dünya Şampiyonası her yıl kadroları Sihirdar Kupası ve Dünya Şampiyonluğu için uğraş etmek üzere karşı karşıya getiriyor. Memleketler arası ve üst seviye bir turnuva olan Worlds, bu yıl bölgesel LoL liglerinin en güzel gruplarını beş farklı kentte bir ortaya getirecek

2021 Dünya Şampiyonası Çin’in beş farklı kentinde gerçekleşecek

Riot Games Global Espor Önderi John Needham, “Son derece rekabetçi bir kıymetlendirme sürecinin akabinde, dünyanın en büyük espor aktifliğini birden fazla kentte gerçekleştirme kelamımızı ne halde tutacağımızı açıklamaya hazırız.” dedi.

COVID-19’un kasıp kavurduğu 2020 yılında büsbütün Şanghay kentinde gerçekleşen Worlds, bu yıl birden fazla kenti kapsayan bir tıp için Çin’e dönüyor. Riot Games, her bir etabı farklı bir kentte gerçekleşecek turnuvanın detaylarını ise ileri bir tarihte açıklayacağını belirtti.

Ayrıyeten Riot Games, Çin’in kıymetli kentlerinde gerçekleşecek olan 2021 League Of Legends Dünya Şampiyonası’na 2022 yılında Kuzey Amerika bölgesinin konut sahipliği yapacağını açıkladı.

2020 Dünya Şampiyonası’nda espor rekorlarına imza atılmıştı

Taraftarların 160,92 milyon saatlik maç yayını ve toplamda 1 milyar saatin üstünde içerik izlediği 2020 Dünya Şampiyonası, kimi espor rekorlarına imza atmıştı. 2020 Dünya Şampiyonası Finali 16 farklı lisanda ve 21 platformda yayınlanırken 23,04 milyon ortalama dakikalık izleyici kitlesine ve 45,95 milyon azami eşzamanlı izleyici sayısına ulaşarak geçmiş rekorları alt üst etti.

Geçen yıl, Dünya Şampiyonası Finali SAIC Motor Pudong Arena’da seçili 6.312 izleyiciye konut sahipliği yapmıştı

2021 Dünya Şampiyonası’nın taraftarlara yine kapılarını açıp açmayacağı şimdi bilinmemekle birlikte geçen yıl, Dünya Şampiyonası Finali SAIC Motor Pudong Arena’da 3.205.750 kayıtlı taraftar ortasından seçilen 6.312 canlı izleyiciye konut sahipliği yapmış ve bu izleyicilerin hepsinin oyunda en az 30. düzey olması koşulu koşulmuştu.

2021 Dünya Şampiyonası Finali Shenzhen’deki Universiade Sports Centre’da Gerçekleşecek

2021 Dünya Şampiyonası Finali 6 Kasım tarihinde Shenzhen’deki Universiade Sports Centre’da gerçekleşecek. 60.344 kişilik stadyum, geçen yıllarda Dünya Şampiyonası’na konut sahipliği yapan öteki sembolleşmiş yerler ortasındaki yerini alacak. Geçmişte SAIC Motor Pudong Arena (2020), Fransa’nın Paris kentindeki AccorHotels Arena (2019), Güney Kore’nin Incheon kentindeki Incheon Munhak Stadyumu (2018), Çin’in Pekin kentindeki Pekin Ulusal Stadyumu (2017), ABD’nin New York kentindeki Madison Square Garden (yarı final) ve Los Angeles kentindeki Staples Center (final) (2016), Güney Kore’nin Seul kentindeki Seul Dünya Kupası Stadyumu (2014) ve Los Angeles’daki Staples Center (2013) Dünya Şampiyonası’na konut sahipliği yapmıştı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı