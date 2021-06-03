Ritim bozukluklarında kalıcı tedavi sağlanabiliyor

Toplumda yüzde 20-30 sıklıkla görülen ritim bozuklukları her yaş kümesindeki şahısları etkileyen epeyce yaygın bir durum. Bu sorunun hastada çoklukla kalp çarpıntılarıyla kendini gösterdiğini anlatan Doç. Dr. Tolga Aksu, yaşanan bu durumun hastanın günlük ömrünü önemli etkileyen bir durum haline gelebildiğini anlattı. Kimi ritim bozukluklarının hastada hayati risk yaratabileceğini de hatırlatan Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Tolga Aksu, “Daha kolay nedenle ortaya çıkan ritim bozukluğu da hayati risk taşıyan da hastada emsal belirtiler gösterebiliyor. Her iki durumda da yalnızca çarpıntı hissi yaşanıyor. Bu nedenle altta yatan nedenin vaktinde tespit edilmesi son derece kıymet taşıyor hasebiyle biz hastalara, çarpıntı hissiniz hayatını etkiliyorsa kesinlikle bir kardiyoloğa başvurması gerektiğini anlatıyoruz” diye konuştu.

“Her çarpıntı ritim bozukluğu değildir”

Bu noktada ritim bozukluğu ile çarpıntının ayırt edilmesinin kıymetli olduğunu belirten Doç. Dr. Tolga Aksu, kelamlarını şöyle sürdürdü: “Çarpıntı hissinin hepsi ritim bozukluğundan kaynaklanmaz. Günlük ömürde karşılaşılan birçok durum kalp suratının artmasına neden olabilir. Örneğin âşık olmak bile kalp suratının yükselmesine neden olabilen bir çarpıntı örneğidir. Sonuçta bunlar bedenin vermesi gereken fizyolojik bir karşılıktır. Ritim bozukluğu değildir” diye konuştu. Doç. Dr. Aksu ancak ortada hiçbir sebep yokken ortaya çıkan çarpıntının ritim bozukluğu belirtisi olabileceğine dikkat çekti.

“Yaşlılarda ritim bozukluğuna dikkat”

Ritim bozukluğunun her yaşta görülebildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Tolga Aksu, bu bozukluğun tipinin hastaların yaşına nazaran değiştiğini belirterek şunları söyledi: “Genelde gençlerde görülen ritim bozukluğu çoğunlukla kalp kulakçıklarından kaynaklanmaktadır. Bu durumda çarpıntılar güzel seyirlidir ve hastanın ömür kalitesi bozulmakla birlikte hayati risk taşımaz fakat ileri yaşlarda ortala çıkan ritim bozuklukları ise kalp karıncıklarından kaynaklanır ve bunlar çok değerlidir. Tehlikeli olarak tanımlanabilecek bu durum hasta açısından hayati risk oluşturabilir” dedi.

Atriyal fibrilasyon felcin en sık nedeni

Dünya ve Türkiye’de atriyal fibrilasyonun en sık görülen kalıcı ritim bozukluğu olduğunu tabir eden Doç. Dr. Tolga Aksu, şu bilgileri verdi: “Atriyal fibrilasyon, 80 yaşın üzerindekilerde yüzde 20’nin üstünde, gençlerde ise yüzde 5 ile 10 ortasında ortaya çıkıyor. Atriyal fibrilasyon felcin en sık görülen sebebidir. Atriyal fibrilasyona bağlı olan felçler uzunluğundaki plaklardan atan pıhtılara bağlı olan felçlerden daha kalıcı sorunlara yol açabilir münasebetiyle hastada atriyal fibrilasyon görüldüğünde çarpıntıya değil felç mümkünlüğünün ortadan kaldırılmasına odaklanılır. Hastanın risk profiline ve eşlik eden hastalıklarına nazaran kan sulandırıcı tedaviye başlanır. Felç riski ortadan kaldırıldıktan sonra nefes darlığı, göğüs ağrısı üzere ek şikâyetleri de dikkate alarak çarpıntısı tedavi edilir” dedi.

“Yüzde 99 kalıcı tedavi sağlanabiliyor”

Ritim bozukluğunda yüzde 99 oranında kalıcı tedavi sağlanabildiğini vurgulayan Doç. Dr. Tolga Aksu, gençlerde görülen ve hayati risk taşımayan ritim bozukluklarının Kateter Ablasyon yoluyla tedavi edilebildiğini anlattı. Doç. Dr. Aksu kelamlarına şöyle devam etti: “İleri yaşlarda görülüp kalp karıncığından kaynaklanan bozukluklar ise kalp yetmezliği üzere farklı kalp hastalıklarıyla birlikte görülebildiği için tedavi yaklaşımı değişebiliyor. Bu durumda ablasyon ya da ilaç ya da ikisinin kombinasyonundan oluşan bir tedavi uyguluyoruz” dedi.

Radyo dalgaları verilerek yapılan ritim bozukluğu tedavisi olan Kateter Ablasyonla ilgili Doç. Dr. Tolga Aksu şu bilgileri verdi: “Bu formül ilaçlarla kontrol altına alınamayan ritim bozukluklarında ya da hastaların hayat uzunluğu ilaç almayı istememeleri halinde uygulanır. Süreç temelde lokal anestezi ile iğne giriş yerleri uyuşturularak, birtakım durumlarda da genel anestezi altında yapılır. Rastgele bir kesi yapılmadığı için günlük yaşama en fazla 2 gün üzere kısa bir mühlet içinde dönebilirler” dedi

Kalıcı ritim bozukluğunu tetikleyen durumlar

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Tolga Aksu, obezite, spor yapmamak, kolesterole dikkat etmemek, sigara içmek, alkol tüketmek üzere durumların kalıcı ritim bozukluğunu tetiklediğini belirterek bilhassa alkol kullanmanın tedavide başarıyı büyük oranda azalttığını söyledi.

Hibya Haber Ajansı