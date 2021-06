Ritim Bozukluklarında Kalıcı Tedavi Sağlanabiliyor mu

Kalp sıhhati açısından en sık şikayet edilen hususların başında ritim bozuklukları geliyor. Üstelik her yaşta ortaya çıkan bu sorun kolay bir nedenden kaynaklanabileceği üzere altta çok daha büyük bir sorunu gizleyebiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Tolga Aksu, hayati risk taşıyabilen ritim bozukluklarında da çarpıntı üzere çok önemsenmeyen bir belirtiyle kendini gösterebildiğini hatırlattı. Toplumda yüzde 20-30 sıklıkla görülen ritim bozuklukları her yaş kümesindeki bireyleri etkileyen epeyce yaygın bir durum. Bu sorunun hastada çoklukla kalp çarpıntılarıyla kendini gösterdiğini anlatan Doç. Dr. Tolga Aksu, yaşanan bu durumun hastanın günlük hayatını önemli etkileyen bir durum haline gelebildiğini anlattı. Birtakım ritim bozukluklarının hastada hayati risk yaratabileceğini de hatırlatan Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Tolga Aksu, “Daha kolay nedenle ortaya çıkan ritim bozukluğu da hayati risk taşıyan da hastada emsal belirtiler gösterebiliyor. Her iki durumda da yalnızca çarpıntı hissi yaşanıyor. Bu nedenle altta yatan nedenin vaktinde tespit edilmesi son derece ehemmiyet taşıyor. Hasebiyle biz hastalara, çarpıntı hissiniz hayatını etkiliyorsa kesinlikle bir kardiyoloğa başvurması gerektiğini anlatıyoruz” diye konuştu. “HER ÇARPINTI RİTİM BOZUKLUĞU DEĞİLDİR” Bu noktada ritim bozukluğu ile çarpıntının ayırt edilmesinin değerli olduğunu belirten Doç. Dr. Tolga Aksu, kelamlarını şöyle sürdürdü: “Çarpıntı hissinin hepsi ritim bozukluğundan kaynaklanmaz. Günlük ömürde karşılaşılan birçok durum kalp suratının artmasına neden olabilir. Örneğin âşık olmak bile kalp suratının yükselmesine neden olabilen bir çarpıntı örneğidir. Sonuçta bunlar bedenin vermesi gereken fizyolojik bir cevaptır. Ritim bozukluğu değildir” diye konuştu. Doç. Dr. Aksu, lakin ortada hiçbir sebep yokken ortaya çıkan çarpıntının ritim bozukluğu belirtisi olabileceğine dikkat çekti. “YAŞLILARDAKİ RİTİM BOZUKLUĞUNA DİKKAT” Ritim bozukluğunun her yaşta görülebildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Tolga Aksu, bu bozukluğun tipinin hastaların yaşına nazaran değiştiğini belirterek şunları söyledi: “Genelde gençlerde görülen ritim bozukluğu çoğunlukla kalp kulakçıklarından kaynaklanmaktadır. Bu durumda çarpıntılar âlâ seyirlidir ve hastanın ömür kalitesi bozulmakla birlikte hayati risk taşımaz. Lakin, ileri yaşlarda ortala çıkan ritim bozuklukları ise kalp karıncıklarından kaynaklanır ve bunlar çok kıymetlidir. Tehlikeli olarak tanımlanabilecek bu durum hasta açısından hayati risk oluşturabilir.” ATRİYAL FİBRİLASYON FELCİN EN SIK NEDENİ Dünya ve Türkiye’de atriyal fibrilasyonun en sık görülen kalıcı ritim bozukluğu olduğunu söz eden Doç. Dr. Tolga Aksu, şu bilgileri verdi: “Atriyal fibrilasyon, 80 yaşın üzerindekilerde yüzde 20’nin üstünde, gençlerde ise yüzde 5 ile 10 ortasında ortaya çıkıyor. Atriyal fibrilasyon felcin en sık görülen sebebidir. Atriyal fibrilasyona bağlı olan felçler uzunluğundaki plaklardan atan pıhtılara bağlı olan felçlerden daha kalıcı sorunlara yol açabilir. Hasebiyle hastada atriyal fibrilasyon görüldüğünde çarpıntıya değil felç mümkünlüğünün ortadan kaldırılmasına odaklanılır. Hastanın risk profiline ve eşlik eden hastalıklarına nazaran kan sulandırıcı tedaviye başlanır. Felç riski ortadan kaldırıldıktan sonra nefes darlığı, göğüs ağrısı üzere ek şikâyetleri de dikkate alarak çarpıntısı tedavi edilir.” “YÜZDE 99 KALICI TEDAVİ SAĞLANABİLİYOR” Ritim bozukluğunda yüzde 99 oranında kalıcı tedavi sağlanabildiğini vurgulayan Doç. Dr. Tolga Aksu, gençlerde görülen ve hayati risk taşımayan ritim bozukluklarının Kateter Ablasyon prosedürüyle tedavi edilebildiğini anlattı. Doç. Dr. Aksu kelamlarına şöyle devam etti: “İleri yaşlarda görülüp kalp karıncığından kaynaklanan bozukluklar ise kalp yetmezliği üzere farklı kalp hastalıklarıyla birlikte görülebildiği için tedavi yaklaşımı değişebiliyor. Bu durumda ablasyon ya da ilaç ya da ikisinin kombinasyonundan oluşan bir tedavi uyguluyoruz.” Radyo dalgaları verilerek yapılan ritim bozukluğu tedavisi olan Kateter Ablasyonla ilgili Doç. Dr. Tolga Aksu şu bilgileri verdi: “Bu usul ilaçlarla kontrol altına alınamayan ritim bozukluklarında ya da hastaların ömür uzunluğu ilaç almayı istememeleri halinde uygulanır. Süreç temelde lokal anestezi ile iğne giriş yerleri uyuşturularak, birtakım durumlarda da genel anestezi altında yapılır. Her hangi bir kesi yapılmadığı için günlük yaşama en fazla 2 gün üzere kısa bir müddet içinde dönebilirler.” KALICI RİTİM BOZUKLUĞUNU TETİKLEYEN DURUMLAR Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Tolga Aksu, obezite, spor yapmamak, kolesterole dikkat etmemek, sigara içmek, alkol tüketmek üzere durumların kalıcı ritim bozukluğunu tetiklediğini belirterek bilhassa alkol kullanmanın tedavide başarıyı büyük oranda azalttığını söyledi.