Robotlardan coşkulu başlangıç

İzmir uluslararası robot yarışmasına ev sahipliği yapıyor

Her yıl 33 ülkeden 95 binin üzerinde öğrenciyi bir araya getirerek dünyanın en büyük robot yarışmalarından FIRST Robotics Competition, Avrupa’daki ilk etkinliğini İzmir’den başlattı. Türkiye, Polonya ve Kazakistan’dan toplam 38 takım, coşku ve heyecan dolu bir günü geride bıraktı.

Gençleri geleceğe hazırlayan küresel robotik topluluğu FIRST Vakfı’nın, lise öğrencilerini meslek hayatına hazırlamak için düzenlediği FIRST Robotics Competition (FRC), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in gençlerin gelişimleri için fırsat yaratma hedefi doğrultusunda İzmir’de ilk kez düzenleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZELMAN A.Ş. ve İZFAŞ’ın stratejik ortaklığında Fikret Yüksel Vakfı tarafından Fuarizmir’de düzenlenen FRC İzmir Bölgesel Yarışları, 6 Mart Pazar gününe kadar devam edecek. Ortak kurallar çerçevesinde robotlarını tasarlayarak yarıştıran takımlar, aynı zamanda oluşturdukları markaları topluluklarına tanıtarak ürün pazarlama süreçlerini öğreniyor. Finale kalan takımlar ise uluslararası şampiyonaya katılma hakkı elde edecek.

Disney ve Boeing’den mesaj var!

2022 yılının Avrupa’da ilk etkinliği olan İzmir Bölgesel Yarışları’na ilgi büyük oldu. Pandeminin hafiflemesiyle birlikte yüz yüze bir turnuva geçirecek olmanın heyecanını yaşayan öğrenciler, sabahın erken saatlerinde açılış töreni için yerlerini aldı. Açılış konuşmalarından önce gençlere Amerika’nın Hollywood ve Seattle şehirlerinden gençlere iki önemli mesaj geldi. İlk mesaj dünyanın en büyük medya şirketi Walt Disney Company’nin Hollywood’daki Universal Stüdyolarından ulaştırıldı. Dünyaca ünlü Star Wars (Yıldız Savaşları) filminde Anakin Skywalker (Darth Vader) karakteri ile bilinen Hayden Christensen ile filmin oyuncularından Ming-Na Wen ve Kelly Marie Tran, FRC 2022 sezonu için gençlere seslenerek şunları söyledi: “Bilimin, teknolojinin, mühendisliğin ve matematiğin gücü sayesinde günümüz öğrencileri bu zorluklarla karşılaşabilir ve hem kendilerini hem de toplumlarını hayal edebilecekleri gelecekleri yaratabilirler. Bu nedenle biz de Star Wars tarafından desteklenen ‘değişim için güç’ kampanyamızla gençleri destekliyoruz. Geleceği inşa etmek için takımların bilgi birikimi ve yaratıcılıklarını nasıl kullanabileceklerini göstermekten heyecan duyuyoruz. Umut ve inovasyon hikayelerinizi duymak için sabırsızlanıyoruz.”

“Sizler bizi ileriye taşıyacak nesillersiniz”

FRC 2022’nin teması bu yıl uluslararası uzay ve havacılık şirketi Boeing tarafından Rapid React (Hızlı Tepki) olarak belirlendi. Dünya ve ötesinde ulaşımın bir sonraki evrimini ilerletmek için güvenli, yüksek hızlı seyahat ve teslimatların geleceğini yeniden tasarlamak için takımlar bir araya geldi. FIRST gönüllüsü ve misyona gönülden inanan Boeing Company’nin teknolojiden sorumlu başkanı Naveed Hussain, şunları kaydetti:

“Sizler yarının buluşlarının mimarlarısınız. Bu hafta sonu yaratıcılık, yetenek, zeka ve enerjinizi kullanmak için bir araya geldik. Uzay taşımacılığını şekillendirmek için çalışan Boeing olarak biliyoruz ki bugün geliştirdiğiniz yetenekler, daha iyi yarınlar kurmanıza yardımcı olacak. Sizler bizi ileriye taşıyacak nesillersiniz. Bilimin, teknolojinin, mühendisliğin ve matematiğin gücü sayesinde sizler karşılaştığımız zorlukları atlatarak hem kendiniz hem de toplumunuz için hayal ettiğiniz geleceği yaratabilirsiniz.”

“Sizler bugünün yarınını kuracak olan dostlarımızsınız”

4-6 yaş arası çocuklara robotik eğitim ve STEM eğitimleri (bilim-teknoloji-eğlence-matematik) verdiklerini belirterek yarışmanın kendisini çok heyecanlandırdığını dile getiren İZELMAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adnan Akyarlı ise şöyle konuştu: “Bu İzmir için bir dönüm noktasıdır. Çünkü İzmir’e kazandırılmıştır. Tunç Başkanımızın vizyonuyla İzmir’i geleceğe taşıyacak bir kapı açılmıştır. Dünden bugüne olan çarpanı düşünürseniz bugünden yarına nasıl ufuklar olduğunu hayal edebilirsiniz. Önü çok açık olan bir sürece giriyorsunuz. Öyle bir süreç ki düşündüğünüz bir olgunun mutlaka gerçekleşeceğine inanın. Özgür düşünmek, yaratıcı düşünmek, takım olarak gerçeğe dönüştürmek için bir aradayız. Sizler bugünün yarınını kuracak olan dostlarımızsınız.”

Fikret Yüksel Vakfı Başkanı Alex Francis Burchard ve Türkiye Temsilcisi Ayşe Selçok Kaya ise, FIRST değerlerinden bahsetti. Ayşe Selçuk Kaya gençlere kazanmaktan çok kazanımların öneminden söz ederken, Alex Francis Burchard ise FRC’nin geçmiş, cinsiyet, din, dil, ırkı veya herhangi bir ayrım yapmaksızın herkesi kapsayan bir deneyim olduğunun altını çizdi.

Yarışma süresince neler oluyor?

Bu yıl FIRST ekipleri dayanıklı altyapı oluşturmaya, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemeye ve inovasyonu teşvik etmeye odaklanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ile ilgili küresel zorlukları ele alıyor. Kırsal ve kentsel alanlardaki paketlerin sevkiyatından afet yardımı teslimatına ve yüksek teknolojili hava taşımacılığına kadar ekipler, dünyadaki toplulukları ve ekonomileri birbirine bağlayan ve büyüten daha hızlı, güvenilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir ulaşım yeniliklerini yeniden hayal ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen FRC programı öğrencilere, gerçek mühendislik deneyimini yaşatmayı hedeflerken farklı alanlarda uzmanlaşmak isteyen çocukların bir araya gelmesini ve kısıtlı zamanda ortak bir çalışma sürdürmesini amaçlıyor. Yarışma süresince her takım, bir firma gibi değerlendiriliyor. Takımlarda farklı alanlarda çalışan öğrenciler yer alıyor. Hazırlık sürecinde takımlar tasarladıkları markalar için destekçi bulunuyor, web sitesi hazırlıyor ve takımın reklamını yapıyor. Tanıtım için hazırlanan takım formaları, maskotlar, rozetler ise pit alanında sergileniyor ve diğer takımlarla paylaşılıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı