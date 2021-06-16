Rocket League’in en iyileri buluşuyor

Boom Boom Bucket Rocket League turnuvası, süratli tüketim dalında oyun ekosisteminin öncüsü olan KFC Türkiye ve gamerların tatlıya bağladığı anların gözdesi Algida iş birliğiyle gerçekleşecek. 256 kadronun çabasına sahne olacak beş haftalık Boom Boom Bucket Turnuvası kapsamında şampiyon olan üçlü 50 bin TL’lik büyük mükafatın sahibi olacak.

4 hafta boyunca devam edecek eleme tiplerinde haftanın en uygunları Ultimate Bucket Boom Finalleri’ne katılmaya hak kazanacak. Türkiye’nin önde gelen yayıncılarından Kemal Can Parlak (Kendine Müzisyen) ve Oğuzhan Dalgakıran’ın (Jrokez) yorumlarıyla oyunların heyecanı ikiye katlanırken, Turnuvanın finali ise Rocket League’in en sevilen sunucularından Berke Kantürk’ün (Vlad) anlatımıyla KFC Gaming TR Twitch kanalından canlı olarak aktarılacak.

Hibya Haber Ajansı