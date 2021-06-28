Rolls-Royce, havacılık enerji depolama teknolojisinin geliştirilmesine öncü oluyor

Sürdürülebilir güce öncülük etmek için yeni havacılık pazarlarına giren Rolls-Royce, bu kapsamda uçakların tek bir şarjla 160 kilometrenin üzerinde sıfır emisyonlu uçuşlar gerçekleştirmesini sağlayacak güç depolama sistemleri (ESS) geliştireceğini duyurdu. Rolls-Royce’un bu çığır açan teknolojiyi sağlamak için gelecek on yıl içinde ESS’ye toplam 80 milyon sterlin yatırım yapmayı planladığı tabir edildi. Gerçekleştirilecek yatırımlarla birlikte şirketin, 2030 yılına kadar yaklaşık 300 iş istihdamı yaratacağı ve bu sayede havacılık bölümünde büsbütün elektrikli ve hibrit-elektrikli güç ve tahrik sistemlerinin başkan tedarikçisi olarak pozisyonlanacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada Rolls-Royce’un, havacılık sertifikasyonuna sahip ESS tahlilleri ile Kentsel Hava Hareketliliği (UAM) pazarındaki eVTOL’ler (elektrikli dikey kalkış ve iniş) için elektrikli ve hibrit-elektrikli tahrik sistemlerine ve kısa ara pazarındaki 19 koltuk kapasiteye kadar olan sabit kanatlı uçaklara güç sağlayacağı söz edildi. Sağlanacak bu güç ile birlikte şirketin, 2035 yılına kadar yılda 5 milyondan fazla batarya hücresini modüler sistemlere entegre etmeyi planladığı tabir edildi. Bu modüllerin, sağlayacağı güç yoğunluğu açısından pazar önderi pozisyonunda olacağına dikkat çekildi.

Mevzuyla ilgili açıklamada bulunan Rolls-Royce Electrical Yöneticisi Rob Watson şunları söyledi: “Rolls-Royce’un önümüzdeki on yılda yapacağı milyonlarca sterlinlik yatırım, elektrifikasyon amaçlarımız konusundaki kararlılığımızın bir göstergesi. Yatırımlarımız sayesinde bugün, elektrikli tahrik sistemlerimizi tamamlayıcı nitelikte bir güç depolama tahlil portföyü geliştiriyoruz. Bu portföy müşterilerimize, ister eVTOL ister kısa uzaklık uçağı olsun, kullandıkları platformlar üzerinde eksiksiz bir elektrikli tahrik sistemi sunabilmemizi sağlayacak. Bu ayrıyeten, yeni pazarlar geliştikçe son derece heyecan verici büsbütün elektrikli yahut hibrit elektrikli tahrik sistemleri için ‘tek tedarik noktası’ olmamıza imkan sağlayacak.”

Geliştirdiği teknolojilerle Rolls-Royce’un, uzun yıllardır batarya tahlilleri sunmakta olduğunu ve en gelişmiş hücre teknolojilerini kullanarak 10 farklı havacılık batarya sistemi tasarladığını tabir edildi. Bu bataryalardan dördünün hâlihazırda üç uçakta kullanılarak 250 saatten fazla uçuş tecrübesi elde ettiği ve öteki iki bataryanın da birinci uçuşunu 2021’de tamamlayacağı belirtildi. Rolls-Royce tarafından tasarlanan bu batarya sistemlerine ayrıyeten, dünyanın büsbütün elektrikli en süratli uçağı olmayı hedefleyen “Spirit of Innovation” uçağının geliştirildiği ACCEL programındaki şirketin İngiliz üretim ortağı Electroflight ile geliştirilen bir bataryanın da dâhil olduğu açıklandı. Bu kapsamda şirket, hem ACCEL hem de dal önderi ESS’yi geliştirmek için taahhüt ettiği birinci araştırma ve teknolojinin, Birleşik Krallık Hükûmeti tarafından Havacılık ve Uzay Teknolojisi Enstitüsü (ATI) aracılığıyla desteklendiğini tabir etti. Buna ek olarak Rolls-Royce, güç depolama teknolojilerini geliştirmek için ayrıyeten otomotiv ve başka kesimlere verdiği takviye sırasında engin bilgi ve deneyim edinen araştırma ortağı High Value Manufacturing Catapult üzerinde WMG Warwick Üniversitesiyle yakın bir formda çalıştığını belirtti.

Yapılan açıklamada, batarya kümesi dizaynının mekanik, termal ve muhafaza/koruma açısından şiddetli bir iş olup ağır bir halde emniyet ve düşük tartıya odaklanilması gerektiği belirtildi. Bu konuların ise, havacılık alanında uzun bir üretim geçmişine sahip olan Rolls-Royce’un, geliştirdiği ve tasarladığı tüm eserlerinin merkezinde konumlandırıldığı söz edildi. Bu konular ile Rolls-Royce, sanayi önderi tahliller sunma konusunda kendisini kesimde kusursuz bir halde konumlandırdığını açıkladı.

Bunlara ek olarak Rolls-Royce’un, İskandinavya’nın en büyük bölgesel havayolu olan Widerøe ile, kısa aralık pazarına yönelik 2026 yılında hizmete alınması planlanan büsbütün elektrikli bir yolcu uçağı geliştirmek üzere uçak gövde üreticisi Tecnam ile birlikte çalıştığı söz edildi. Bu birliktelik kapsamında Rolls-Royce’un, yeni P-VOLT uçağı için güç depolama sistemi de dâhil olmak üzere tüm elektrikli tahrik sistemini sağlayacağı söz edildi.

Rolls-Royce Holdings plc hakkında

Rolls-Royce, toplumları birbirine bağlayan, güçlendiren ve koruyan güç ve tahlillere öncülük etmektedir. Faaliyetlerinde (ürün testleri hariç olmak üzere) 2030 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonu elde etmeyi hedefleyen Rolls-Royce, 2020 yılında BM Race to Zero kampanyasına katılarak faaliyet gösterdiği dalların de 2050 yılına kadar net sıfır karbon maksadına ulaşmalarını sağlamak için öncü bir rol oynayacağını ortaya koymuştur. Rolls-Royce 150’den fazla ülkede faaliyet gösteren 400’den fazla havayolu ve kiralama müşterisi, 160 silahlı kuvvetler ve donanma ve 5.000’den fazla güç ve nükleer güç müşterisinden oluşan bir müşteri portföyüne sahiptir. Rolls-Royce 2020 yılında 11.76 milyar sterlin gelir elde etmiş ve araştırma ve geliştirmeye 1.25 milyar sterlin yatırım yapmıştır. Rolls-Royce ayrıyeten, mühendislerini bilimsel araştırmanın ön saflarında konumlandıran 28 Üniversite Teknoloji Merkezi’nden oluşan global bir ağı da desteklemektedir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı