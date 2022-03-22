Rolls-Royce İTÜ ve ODTÜ’de öğrencilerle buluştu

Sivil havacılık, güç sistemleri ve savunma alanında dünyanın önde gelen endüstriyel teknoloji şirketlerinden biri olan Rolls-Royce, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilere havacılık endüstrisindeki en son gelişmeleri ve geleceğin teknolojilerini aktarmak amacıyla düzenlenen “Havacılığın Geleceğine Bakış” konulu konferanslar, Rolls-Royce ekibinin katılımıyla beraber İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) gerçekleştirildi. Rolls-Royce düzenlediği bu konferanslarla, stratejisini, vizyonunu ve net sıfır karbona geçişi sağlama konusundaki kararlılığını gençlerle paylaştı.

Düzenlenen konferanslarda, temiz ve uygun maliyetli enerji kullanımını destekleyen Küçük Modüler Reaktörler (SMRs) ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış daha temiz çözümler sağlayan ve güç şebekeleri olarak tanımlanan “microgrid”ler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Bunların yanı sıra konferanslarda, dünyanın tamamen elektrikli en hızlı uçağı rekorunu kıran “ACCEL” Projesi hakkında ayrıntılara da yer verildi.

Rolls-Royce’un havacılık endüstrisinde karbondan arındırılmış bir gelecek sağlanmasına liderlik etmek için, teknolojik kabiliyetlerini kullanma taahhüdünden de detaylıca bahsettiği konferanslarda, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları’nın (SAF) hızlıca üretimi ve kullanımını sağlama ve verimlilikte önemli iyileştirmeler elde etmesi konusundaki gelişmeler de ele alındı. Rolls-Royce’un kısa vadeli hedefleri arasında, uzun mesafeli uçaklarda kullanılan tüm “Trent” motorlarının 2023 yılına kadar 100 SAF ile uyumlu hâle getirilmesi yer alıyor. Bu da Rolls-Royce’un önümüzdeki iki yıl içinde, dünyadaki uzun mesafeli uçak motorlarının yaklaşık 40’ı ile karbondan arındırılmış faaliyetlerin mümkün olduğunu kanıtlayacağı anlamına geliyor.

Net sıfır karbon hedefiyle Rolls-Royce, 2030 yılına kadar kendi faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları sıfıra indirmeyi hedefliyor. Şirket ayrıca, 2050 yılına kadar faaliyet gösterdiği sektörlerin sıfır karbon emisyonuna ulaşmasında da öncü bir rol oynayacak ve toplumun net sıfır karbon ekonomisine geçişini destekleme konusunda önemli bir rol üstlenecek.

Gerçekleşen konferanslara konuşmacı olarak katılım gösteren Rolls-Royce Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya Bölgesi Pazarlama Direktörü Jason Sutcliffe “Havacılık endüstrisi her gün insanları ve kültürleri birbirine bağlıyor. Geleceğimizi daha iyi inşa edebilme şansına sahip olabilmek adına gençleri bu sürece dâhil etmenin ve eğitmenin oldukça önemli olduğuna inanıyorum. Havacılığın geleceği, motorların daha verimli bir hâle getirilmesine ve elektrifikasyon, sürdürülebilir havacılık yakıtları gibi yeni teknolojilerin geliştirilmesine dayanıyor. Rolls-Royce olarak, teknik çözümler ve yeni güç kaynakları geliştiriyoruz. Bunların yanı sıra, 2050 yılına kadar net sıfır karbona geçişi sağlamak üzere iş birlikleri konusunda da sektöre öncülük ediyoruz. Ayrıca inovasyonu güçlendirme ve enerji geçişini sağlamada önemli role sahip olacak geleceğin mühendislerine ilham vermeye de kararlıyız.” dedi.

Geleceğin bilim insanlarını ve mühendislerini yetiştirmek için STEM (Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitimleri organize eden Rolls-Royce, 2030 yılına kadar bilim ve teknolojiyle ilgilenen 25 milyona yakın gence ilham vermek üzere dünyanın dört bir yanında STEM faaliyetleri yürütüyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı