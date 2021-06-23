Rolls-Royce, net sıfır ekonomisinin yol haritasını açıkladı

Rolls-Royce, global iktisadın üç kritik alanını karbondan arındırmak ve net sıfıra geçişte ekonomik fırsatları yakalamak için gereksinim duyulan teknolojik yenilikleri üretmeye odaklanıyor.

2030 yılına kadar net sıfır karbona uyumlu yeni eserler ve 2050’ye kadar da tüm faaliyetlerinde net sıfır karbona ulaşmayı planlıyor.

2023 yılına kadar, üretimdeki tüm sivil uçak motorlarının yüzde 100 sürdürülebilir havacılık yakıtlarıyla uyumlu olduğunu kanıtlamayı ve sürdürülebilir havacılık için BM Race to Zero gayesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Rolls-Royce Güç Sistemleri ünitesi tarafından yeni satılan eserlerinin 2030 yılına kadar ömür uzunluğu emisyonlarını yüzde 35 oranında azaltmak için bilime dayalı gaye belirliyor; yeni kuşak 2000 ve 4000 Serisi motorlarında sürdürülebilir yakıt kullanımının 2023 yılına kadar belgelendirilmesi için çalışıyor.

Şirket; ulaşım, güç ve kentsel dönüşüm alanlarının karbondan arındırılması için daha düşük ve net sıfır karbon teknolojilerine yapılan Ar-Ge harcamalarındaki oranı 2025 yılına kadar yüzde 75’e çıkarmayı hedefliyor.

Sıfır karbon iktisadına geçişi hızlandırıyor

Net sıfır karbon iktisadını güçlendirme yolunda attığı adımları açıklayan Rolls-Royce, en geç 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmak için aksiyonlar belirlediğini duyurdu. Çizdikleri yol haritası kapsamında havacılık, ulaşım ve güç üretimi dâhil olmak üzere global iktisadın değerli alanlarında 2050 yılına kadar net sıfır karbona ulaşılmasını sağlamada öncü bir rol oynayacaklarını belirten Rolls-Royce, bu doğrultuda teknolojik yeteneklere nasıl odaklanacaklarını açıkladı. Hedeflenen bu odağın, sürdürülebilir yakıtların daha süratli bir halde devreye alınmasını ve verimlilikte kademeli iyileştirmeleri sağlayan yeni teknolojilerin geliştirilmesini içerdiği söz edildi. BM Race to Zero kampanyasına iştirakinden bir yıl sonra şirket, tüm yeni eserlerini 2030 yılına kadar, hizmette olan tüm eserlerini ise 2050 yılına kadar net sıfırla uyumlu hâle getirme planlarının olduğunu açıkladı. Net sıfıra uyumlu hale getirilecek bu eserlerin hâlihazırda iktisadın karbon oranı en ağır olan alanlarından kimilerine güç sağladığı belirtildi. Buna ek olarak, bilhassa uzun uzaklık havacılık olmak üzere kimi pazarların karbondan arındırılmasında kilit rol oynayan sürdürülebilir yakıtların kullanımını hızlandırmak için kısa vadeli gayeler de belirlendiği de vurgulandı. Güç Sistemleri portföyünde epeyce ileri düzeyde bulunduklarını belirten şirket, bunun sonucu olarak da 2030 yılına kadar satılan yeni eserlerin ömür uzunluğu emisyonlarını yüzde 35 oranında azaltmak gayesiyle bilime dayalı bir orta gaye tanımlayabilmek için gereğince emniyetli bilgilere sahip olduklarına dikkat çekti.

Paris Mutabakatı iklim gayelerini karşılamak için sistem değişikliği sağlıyor

Net sıfır karbona ulaşmak için tek bir tahlil yolu bulunmadığını belirten şirket, eş vakitli olarak birden fazla alanda yenilik yapıldığını açıkladı. Yapılan açıklamalarda teknolojik tahlillerin suratı ve önceliklendirilmesinin yanı sıra siyasette global tutarlılık ve işbirliğinin de muvaffakiyete ulaşmada kilit değer taşıdığı belirtildi. Bu nedenle de ilerlemeyi hızlandırmak için faaliyet gösterdikleri üç kritik alanda (ulaşım, güç ve kentsel dönüşüm) iş ortakları, sanayi önderleri ve hükümetlerle işbirliklerinin genişletildiği tabir edildi. Rolls-Royce, karbondan arındırılması sıkıntı olan bu dallarda, Paris Mutabakatı iklim gayelerine ulaşmak ve global sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlamak için teknolojik atılımlar gerektiğinin BM Race to Zero tarafından kesin olarak tespit edildiğini vurguladı.

Bahis hakkında açıklamada bulunan Rolls-Royce CEO’su Warren East, şunları söyledi: “Rolls-Royce olarak teknolojinin olumlu ve dönüştürücü potansiyeline inanıyoruz. Bu doğrultuda çağdaş dünyanın aktif işleyişinin merkezinde yer alan güce öncülük ediyoruz. İklim kriziyle gayret etmek için bu gücün net sıfır karbon emisyonu ile uyumlu hâle getirilmesi gerekiyor. Bu, toplumsal bir mecburilik ve tıpkı vakitte günümüzün en büyük ticari ve teknolojik fırsatlarından biri. Eserlerimiz ve hizmetlerimiz; dünya nüfusu arttıkça güce olan talebin fazlalaştığı, kentleşmenin ve refahın giderek arttığı ve daha fazla elektriğe muhtaçlık duyulan havacılık, ulaşım ve güç üretiminde kullanılıyor. Bu dallar birebir vakitte net sıfır karbona ulaşmanın en sıkıntı olduğu kesimler. Sonuç olarak, yenilikçi teknolojimiz, net sıfır karbonlu bir geleceğe global geçişi sağlamada ve hatta hızlandırmada değerli bir role sahip. Dünya COVID-19 pandemisinin tesirlerinden çıkmaya ve toparlanmaya çalışırken, global ekonomik büyümenin net sıfır karbonlu bir gelecekle örtüşebileceğine ve Rolls-Royce’un bunun gerçekleşmesine yardımcı olabileceğine inanıyoruz.”

COP26 BM Üst Seviye Destekleyicisi Nigel Topping ise bahis hakkında şunları belirtti: “En geç 2050 yılına kadar sıfır emisyonlu bir iktisada giden yarışı kazanmak için iktisadın karbondan arındırılması en sıkıntı olan kritik alanlarında (enerji, ulaşım ve inşa edilmiş çevre) radikal işbirliği ve teknolojik atılımlar yapılması gerekiyor. Endüstriyel teknoloji tahlillerini toplumun muhtaçlık duyduğu sistem değişikliğini sağlamak için düzenleyen Rolls-Royce, kendisini günümüzün belirleyici ekonomik fırsatının ön saflarına koyarak, müşterilerin satın almak istediği, yatırımcıların desteklediği ve en akıllı yeteneklerin kullanıldığı tahlilleri bizlere sunuyor.”

Geçişi sağlayabilecek yeniliklere öncülük ediyor

En güç teknolojik zorluklardan kimilerine tahliller üretme konusunda uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip olan Rolls-Royce, bir müddettir gayretlerini sürdürülebilir güç yaratmak üzerinde ağırlaştırdıklarını belirtti. Hâlihazırda dünyanın en verimli sivil uçak motorunu hizmete alan şirket, Trent XWB ve ondan sonra gelen UltraFan® motorlarının, birinci jenerasyon Trent motorlarına kıyasla yüzde 25 daha verimli olacağını ve sürdürülebilir havacılık yakıtları iktisadını kıymetli ölçüde güzelleştireceğini söz etti. Rolls-Royce yetkilileri ayrıyeten, bir mikro şebeke şirketi kurduklarını ve buna bağlı olarak kentlere yahut endüstriyel süreçlere verdikleri gücü dönüştürme potansiyeline sahip küçük bir modüler reaktör (SMR) elektrik santrali tasarladıklarını da hatırlattı. Öte yandan, şirketin batarya depolama teknolojisine yatırım yaptığı, yakıt hücrelerinin tanıtımlarını hayata geçirdiği, büsbütün elektrikli ve hibrit elektrikli uçuşta önder pozisyonunda olduğu açıklandı. Bu kapsamda, önümüzdeki ay büsbütün elektrikli uçak olan Spirit of Innovation’ın dünya sürat rekorunu kırmak için göklerle buluşacağını belirten Rolls-Royce, müşterek ve kişisel tüm bu teknolojilerin, şirketin net sıfır karbon bir dünya imkânı sunmak için sahip olduğu kapsamlı uzmanlığı temsil ettiğini belirtti.

Ar-Ge yatırımını daha düşük ve net sıfır karbonlu tahlillere yönlendiriyor

BM Race to Zero kampanyası kapsamında verdikleri taahhütler doğrultusunda Rolls-Royce, iş modelini Paris İklim Muahedesi maksatlarıyla uyumlu hâle getirdiklerini ve global ekonomiyi net sıfır karbona taşıyacak yol haritasını belirlediklerini açıkladı. Bu doğrultuda şirket, mevcut kapsamlı Ar-Ge harcamalarına ayırdıkları hissesi yüzde 50’den 2025’e kadar en az yüzde 75’e çıkaracaklarını, böylelikle daha düşük karbon ve net sıfır teknoloji tahlilleri için daha fazla kaynak sağlayacaklarına duyurdu.

Karbondan arındırma stratejisi

Stratejinin birbiriyle kontaklı üç ayağı bulunuyor:

Faaliyetleri karbondan arındırmak: Rolls-Royce, 2030* yılına kadar kendi faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları ortadan kaldıracağını belirtti. (Kapsam 1 & 2). Bu doğrultuda, 2022 yılında net sıfır karbon statüsüne ulaşan birinci Rolls-Royce tesisi olacak olan İngiltere’nin Bristol kentindeki üretim tesisi üzere kimi tesislerin şirketi bu gayeye daha erken ulaştıracağı açıklandı. Karmaşık ve kritik sistemleri karbondan arındırmak: Eserlerinin net sıfıra uyumlu bir biçimde kullanılmasını sağlayacağını açıklayan şirket, net sıfıra global geçişi hızlandırabilecek yeni teknolojilere öncülük edeceğini söz etti. Öte yandan şirket, net sıfır karbona ulaşmak için global iktisadın omurgasını oluşturan sistemlerin büyük çapta bir dönüşüm gerektirdiğini açıkladı. Sürdürülebilir yakıt iktisadını düzgünleştirmek için Rolls-Royce, birinci olarak motor portföyünün verimliliğini yeni kuşak teknolojilerle daha da geliştirerek bu geçişi hızlandırmaya yardımcı olacaklarını belirtti. İkinci olarak, yakıt hücreleri, mikro şebekeler, hibrit elektrikli ve büsbütün elektrikli teknolojiler dâhil olmak üzere yeni düşük yahut sıfır emisyonlu eserler sunulabileceği tabir edildi. SAF’lerin devreye alınmasını hızlandırmaya yardımcı olmak için ise, üretimdeki tüm sivil uçak motorlarının 2023 yılına kadar testler yoluyla yüzde 100 SAF ile uyumlu hâle getireceğini açıklandı. Bu maksatların, mevcut Trent jet motor filolarının üçte ikisinin** ve iş jeti motor filolarının beşte üçünün, 3 yıl içinde SAF’ye hazır olacağı ve 2030 yılına kadar havacılıkta kullanılan tüm yakıtın yüzde 10’unu SAF’in oluşturacağı formundaki BM Race to Zero maksadıyla uyumlu olacağı manasına geldiği belirtildi. Buna ek olarak, günümüz SAF’leri, karbon emisyonları ömür döngüsünü yüzde 70’e kadar azalttığı lakin sentetik olarak türetilmiş yakıtlar için üretim yolları olgunlaştıkça bu oranın yüzde 100’e kadar yükselebileceği söz edildi. Rolls-Royce, ürettiği motorları kullanan silahlı kuvvetlerdeki müşterileriyle de tıpkı gayeye ulaşmak için birlikte çalışacağını ve SAF’lerin kullanımı arttıkça gelecekteki savaş sistemlerinin net sıfır karbon ile uyumlu olmasını sağlayacağını açıkladı. 2023 yılına kadar, yeni jenerasyon mtu 2000 ve 4000 Serisi motorlarının sürdürülebilir yakıtlarla kullanımını da belgelendirmeyi planlayan Rolls-Royce, bunların ürettiği pistonlu motorların büyük kısmını oluşturduğunu, güç üretiminden demiryolu ve taşımaya kadar çeşitli uygulamalarda kullanıldığını söz etti. Belirlenen tüm bu 2023 maksatlarına ulaşmanın artık şirketin yönetici fiyat siyasetlerinin bir kesimini haline geldiği belirtildi. Fikir savunuculuğu: Şirket, bu amaca ulaşmak için kamu ve siyaset dayanağıyla gereken faal ortamı etkin olarak savunacağını duyurdu.

Teknolojik inovasyonlar:

Kentsel hava hareketliliği pazarında göstericiler üretme devrini tamamlayan Rolls Royce, büsbütün elektrikli havacılıkta İngiliz Vertical Aerospace, İtalyan uçak üreticisi Tecnam ve Norveç havayolu Wideroe üzere şirketlerle ticari mutabakatlara hakikat geçiş yaptıklarını açıkladı. Ayrıyeten, hâlihazırda havacılık alanındaki en güçlü hibrit-elektrikli tahrik sistemini test ettiklerini belirten şirket, birinci kuşak Trent motorlarına kıyasla yüzde 25 daha verimli olacak ve SAF iktisadını güzelleştirecek UltraFan uçak motorunda da ilerlemeler kaydedildiğini söz etti. İngiltere’deki Tempest programına iştirakleri kapsamında şirket, savunma uygulamalarında SAF’lerin kullanımıyla ilgili incelemeler yaptıklarını belirtti.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, ücra yerleşim bölgelerinde yenilenebilir güç kullanımını yaygınlaştırmaya ve güç oranı ağır olan dijital ekonomiyi genişletmeye yardımcı olmak için büsbütün şirket tarafından geliştirilen batarya depolama tahlilleri ile mikro şebekelerin geliştirilip, müşteriyle buluşturulduğu belirtildi. Ayrıyeten, endüstriyel taşıtlar ve süreçler için pak güç sağlamak üzere yakıt hücreleri sunularak ek fonksiyonellikler üzerinde araştırmalar yapıldığı da söz edildi.

Rolls-Royce’un Almanya’daki Power Systems tesisinde ise hidrojen yakıt hücresi modüllerinin test edildiği ve 2023 yılına kadar 2 MW’lık hidrojen yakıt hücrelerinin operasyonel mikro şebeke göstericilerine entegre edilmesinin planlandığı açıklandı.

Modülü olduğu SMR konsorsiyumuyla şirketin güç üretimine yenilikçi bir yaklaşım getirdiği ve bu sayede nükleer gücün maliyetinde önemli değişiklik yaratarak net sıfır karbona kıymetli bir katkı sağlamaya hazırlandığı tabir edildi. Bu doğrultuda 470 MW’lık her bir SMR’ın, bir milyon meskenden oluşan bir kentin karbondan arındırılmasına yardımcı olabileceği belirtildi. Birleşik Krallık Hükümeti dayanağı ve üçüncü kuruluş yatırımlarıyla geliştirilen programın tasarım onayı yolunda yeni bir etaba gelindiği ve gelecek 10 yıl içinde şebekeye güç sağlanabileceği açıklandı.

Sürdürülebilir net sıfır güce öncülük etmeyi amaçlayan Rolls-Royce, gelecekteki inovasyon çalışmalarının ve büyüme maksatlarının merkezinde bu stratejiyi bulunduracaklarını vurguladı. Karbondan arındırma stratejisi ile Rolls-Royce’un sadece net sıfır odaklı gelecekle uyumlu olmasının değil, net sıfırı etkinleştirmesinin de sağlanacağı açıklandı.

Net sıfıra giden global seyahatte üzerine düşeni yapmaya kararlı olduğunu belirten Rolls-Royce, bu geçişin tabiatı gereği şirketin yol haritasını kuşkusuz etkileyebileceğini ve genel ve kesime mahsus şartlar da oluşturabileceğini söz etti. Yapılan açıklamalarda, bu mümkün durumların, raporun 32’nci sayfasında belirtildiği açıklandı. Öte yandan Rolls-Royce, şirketin değişen şartlara hazır olmasını ve karbondan arındırma maksatlarını bu şartlara adapte etmesi gerekebileceğinin de farkında olduklarını vurguladı.

* Rolls-Royce’un mevcut kapsam 1 & 2 amacı, eser testi ve geliştirmeyi kapsamamaktadır. Hâlihazırda, ticari havacılıkta kullanılmak üzere klasik yakıtlarla yalnızca yüzde 50’lik bir karışım onaylanmıştır. Şirket, bunun yüzde 100’e yükselmesinin desteklenmesi için faal rol oynamaktadır. Bu kapsamda şirket, orta bir tedbir olarak, 2023 yılına kadar test ve geliştirme faaliyetlerinde kullandığı yakıtın yüzde 10’unun SAF olmasını taahhüt etmektedir.

** Yapılan açıklamalarda, Aralık 2019 sonu prestijiyle hizmetteki filo bazında ve Aralık 2020 sonu prestijiyle hizmette olan filo bazında, Trent motor filosunun yüzde 80’inden fazlası 2023 yılına kadar SAF’ye hazır olacağı belirtilmiştir fakat 2020’deki kullanımın pandemiden etkilendiği belirtilmiştir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı