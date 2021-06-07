Rolls-Royce sınıfının en büyük tesisini açtı

Rolls-Royce, Testbed 80 tesisinde günümüzün en verimli uçak motorlarının ve geleceğin daha da sürdürülebilir tahrik sistemlerinin test edileceğini duyurdu.

Rolls-Royce, İngiltere’nin Derby kentinde bulunan dünyanın en büyük ve en akıllı kapalı alan havacılık test tesisi olan Testbed 80’in açılışını İş, Güç ve Endüstriyel Strateji’den Sorumlu Devlet Bakanı Kwasi Alfred Addo Kwarteng’in de iştirakiyle düzenlenen bir merasimle resmi olarak gerçekleştirdi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, 90 milyon poundluk bir yatırım ve yaklaşık üç yıl süren inşaat sürecinin akabinde tamamlanan projenin havacılık dalı için kıymetli bir dönüm noktasi niteliğinde olduğu belirtildi. 7 bin 500 m2’lik kapalı alanıyla bir futbol alanından daha büyük bir yüzölçümüne sahip olan Testbed 80’in, Rolls-Royce’un başka tüm test tesislerinden daha üstün kabiliyetli, özgün teknoloji ve sistemlerle tasarlandığı söz edildi. İngiltere’nin Derby kentinde bulunan tesisindeki birinci testin, bu yılın birinci aylarında Rolls-Royce’un yeni Trent XWB motoru üzerinde gerçekleştirildiği duyuruldu.

Yeni tesisin havacılık kesimi için büyük ehemmiyete sahip olduğunu vurgulayan Rolls-Royce CEO’su Warren East, mevzuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Testbed 80, kendi sınıfında dünyanın en büyük tesisi pozisyonunda. Bunun da ötesinde, yalnızca büyük değil, tıpkı vakitte akıllı bir tesis ve şimdiye kadar kullandığımız en ileri test teknolojisine sahip. Test kabiliyetimizin yeni global merkezi olacak olan bu tesisimiz, 2022 yılında birinci gösterici yer testine başladığımızda UltraFan programımızın bir sonraki etabını da destekleyecek. Bu harikulâde altyapı, 1960’ların sonlarında RB211 motorumuzu geliştirmesi sürecinde Derby bölgesiyle kurduğumuz bağların sürdüğünün bir ispatı. Açılışını yaptığımız bu tesis sayesinde Derby bölgesi, büyük motor geliştirmesine mesken sahipliği yapma geleneğini gelecekte de sürdürecek.”

Testbed 80’in bölgeye büyük katkıda bulunacağını belirten İş, Güç ve Endüstriyel Strateji Devlet Bakanı Kwasi Kwarteng ise şunları söyledi: “Derby’deki bu test tesisi, Birleşik Krallık’ın uçak motoru teknolojisinde global bir önder olmaya devam ettiğinin ispatı niteliğinde. Bu kapsamda, Rolls-Royce’un yüksek verimli UltraFan motorunu geliştirmesini ve gelecekte Birleşik Krallık için yüksek vasıflı iş fırsatları yaratacak bu çevreci ve son teknoloji havacılık teknolojisi yatırımını destekliyor olmaktan gurur duyuyorum. Sivil havacılık bölümünde başlayan toparlanma ile birlikte, Rolls-Royce üzere büyük İngiliz şirketlerinin ve tüm havacılık kesiminin yaptığı inovasyonların, Birleşik Krallık’ın pandemiden daha güçlü bir halde çıkmasına ve 2050 yılına kadar iklim değişikliğiyle uğraşa katkıda bulunma planlarını gerçekleştirmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.”

Rolls-Royce tarafından yapılan açıklamada Testbed 80’in, şirketin sürdürülebilirlik stratejilerinin üç temel direğini destekleyeceği belirtildi. Bu stratejilerden birincisi olan ‘gaz türbinlerinin verimliliğini artırmayı sürdürmek’ kapsamında tesisin, Trent XWB ve Trent 1000 de dâhil olmak üzere şimdiki motorları test etmek için tasarlandığı tabir edildi. Testbed 80’in birebir vakitte yeni jenerasyon Rolls-Royce motor prototipi olan UltraFan® göstericisini test etme kapasitesine de sahip olacağı vurgulandı. Birinci kuşak Trent motoruna kıyasla yüzde 25 verimlilik sağlayacak UltraFan’ın tesisteki yer testlerine ise 2022 yılında başlanacağı duyuruldu.

Rolls-Royce, Testbed 80’in stratejinin ikinci kısmı olan ‘Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları`nın (SAF) kullanımını teşvik etme’ ayağında da uyumlu olarak tasarlandığını bildirdi. Bu kapsamda Testbed 80’in, şirketin mevcut motorlarında hâlihazırda “ikame” (drop-in) yakıt olarak kullanılabilen SAF de dâhil olmak üzere farklı yakıt çeşitleri için toplam 140 bin litrelik yakıt deposuna sahip olduğu belirtildi. Şirket, UltraFan göstericisinin önümüzdeki yıl yapılacak birinci testinde de yüzde 100 SAF kullanılmasının planladığını açıkladı.

Stratejinin son ayağı kapsamında ise, şirketin daha sürdürülebilir teknolojilere öncülük etme amaçları doğrultusunda inşa edilen Testbed 80 tesisinin, geleceğin hibrit yahut büsbütün elektrikli uçuş sistemlerinin test edilebileceği halde tasarlandığı duyuruldu.

Geliştirici grup tarafından yapılan açıklamada, Testbed 80’e yönelik geliştirilen teknolojilerinin bir kısmının, ATI’nin PACE projesi kapsamında bilhassa UltraFan için tasarlandığı tabir edildi.

Rolls-Royce, tesisin tasarım ve inşa sürecinin Kanada merkezli MDS Aero Test Corporation paydaşlığı ile hayata geçirildiğini belirtti.

Testbed 80’in yüksek çözünürlüklü imajları için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz: https://www.flickr.com/photos/rolls-royceplc

Rolls-Royce Holdings plc hakkında

1. Rolls-Royce, toplumları birbirine bağlayan, güçlendiren ve koruyan güç ve tahlillere öncülük etmektedir. Faaliyetlerinde (ürün testleri hariç olmak üzere) 2030 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonu elde etmeyi hedefleyen Rolls-Royce, 2020 yılında BM Race to Zero kampanyasına katılarak faaliyet gösterdiği bölümlerin de 2050 yılına kadar net sıfır karbon gayesine ulaşmalarını sağlamak için öncü bir rol oynayacağını ortaya koymuştur.

2. Rolls-Royce 150’den fazla ülkede faaliyet gösteren 400’den fazla havayolu ve kiralama müşterisi, 160 silahlı kuvvetler ve donanma ve 5.000’den fazla güç ve nükleer güç müşterisinden oluşan bir müşteri portföyüne sahiptir.

3. Rolls-Royce 2020 yılında 11.76 milyar sterlin gelir elde etmiş ve araştırma ve geliştirmeye 1.25 milyar sterlin yatırım yapmıştır. Rolls-Royce ayrıyeten, mühendislerini bilimsel araştırmanın ön saflarında konumlandıran 28 Üniversite Teknoloji Merkezi’nden oluşan global bir ağı da desteklemektedir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı