Romanlar Derneği’nden CHP Sakarya İl Başkanlığına Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya Vilayet Başkanlığı problemlerin tahlil adresi olmaya devam ediyor. CHP Sakarya Vilayet Başkanlığı, ayrım gözetmeksizin kapısını çalan herkese yardım elini uzatarak tahlil noktasında gereken uğraşı gösteriyor.

CHP Sakarya Vilayet Lideri Ecevit Keleş, ziyaretler kapsamında Sakarya Romanlar Derneği Lideri Orhan Tanyel’i ağırladı. Sakarya Romanlar Derneği Lideri Orhan Tanyel, ziyaretinde Romanların sorun ve taleplerini lisana getirdi.

Ziyarete ait olarak bir değerlendirmede bulunan CHP Sakarya Vilayet Lideri Ecevit Keleş: “Sakarya Romanlar Derneği Lideri Sayın Orhan Tanyel, Vilayet Başkanlığımızı ziyaret etmişlerdir. Kendileriyle Sakarya’da Romanlarımızın problemlerini, kentsel dönüşümü, işsizliği konuştuk. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı