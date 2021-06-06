Romina müzik dünyasını kasıp kavuruyor

Bir müddet evvel piyasaya çıkardığı ‘Sevgin Yalan’iisimli müziğiyle büyük çıkış yakalayan Azerbaycanlı ünlü müzikçi Romina,şimdi ikinci müziği için kolları sıvadı.

Radyoların en çok istek alan sanatkarlar kervanına katılan Romina, başta Azerbaycan olmak üzere Türkiye ve Avrupa’nın bir çok ülkesinde fırtınalar estiriyor. Kelam ve müziği kendisine ilişkin 300’ü aşkın yapıtı bulunan hoş müzikçi tek maksadının dünyaca ünlü sanatkarlar ortasında yer almak olduğunu söylüyor.İkinci vatanım dediği Türkiye’de yaşamaya karar veren Romina, ‘Sevgin Yalan’isimli müziğim şuan rekora koşuyor. Vakit kaybetmeden ikinci müziğimi hazırladım. İskender Paydaş production etiketi ile dijital platformlarda yerini alacak olan müziğimin klibini yakında çekeceğim. Kelam ve müziği kendime ilişkin olan bu müziğimde büyük beğeni toplayacak’dedi.

3.KLİP ABD’DE ÇEKİLECEK

İkinci klibinin çekimlerinden çabucak sonra 3’üncü klibi için ABD’ye gideceğini lisana getiren Romina,’Bu müziğimi ABD’li ünlü bir müzikçiyle düet yapacağım. Dünyaca ünlü direktör dostum Amerika’da ki çekimler için yer arayışına girdi .Başta Hollywood olmak üzere birçok yerde klibimi çekeceğim.Bu müziğim yaza damga vuracak,sahiller müziğimle coşacak’diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı