Rotaract Günü Coşkuyla Kutlandı

Uluslararası 2440 Bölge Rotaract Temsilciliği 3. Grup Kulüpleri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kültürpark Fuar alanında “Rotaract Günü” etkinliği düzenlendi. Balçova, Bornova, Çalıkuşu, Güzelbahçe ve İzmir Rotaract Kulüpleri ev sahipliğinde bu dönem üçüncüsü gerçekleşen etkinliklerde Rotary komiteleriyle ilgili workshopların yanı sıra, gençlerin sosyal projelere fon yaratmak için ürettikleri ürünlerin yer aldığı standlara ve yapılan çalışmaların anlatıldığı panolara yer verildi.

Balçova, Bornova, Çalıkuşu, Güzelbahçe ve İzmir Rotaract Kulüpleri’nin, Bornova ve Güzelyalı Rotary Kulüpleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bu dönem üçüncüsünü düzenlendiği “Rotaract Günü” etkinliği İzmir Kültürpark Kaskatlı Havuz çevresindeki alanda gün boyu sürdü. İlki Bursa’da yapılan, konsepti Rotary ailesi olarak Rotaractör işbirlikleri olarak belirlenmiş olan programda Rotary komiteleriyle ilgili workshoplar yapılarak, el yapımı ürünlerden oluşan standlar açıldı, çalışmaları anlatan panolar kuruldu.

Kültürpark Fuar alanındaki açılış programında ilk olarak gelen ziyaretçilere İzmir’in simgesi boyoz dağıtıldı. Rotary’nin afet anında afet çadırı ve ilk ihtiyaç duyulan malzemelerinin yer aldığı Shelterbox tanıtımı ile Karakılçık Eriştesi ve Siyez Tarhana çorbası tadımının ardından, peluş oyuncaklarla organ bağışı atölyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik Pinyata Oyunları Barış Temalı Resim Atölyesi yapıldı. Gün boyu süren etkinliklerde karakılçık ekmeği, galeta ve kraker tadımı, zeytin, zeytinyağı ve zeytin ezmesi tadımları gerçekleştirilerek, anne çocuk sağlığına yönelik broşür standı, tohum bombası standı, Toplum Liderleri Geliyor Komitesi ve Yerel Yönetimlerle İlişkiler Panoları, Rotaractör işbirliği kurumsal materyal standları yer aldı.

2440 Bölge Rotaract Temsilciliği Balçova, Bornova, Çalıkuşu, Güzelbahçe ve İzmir Rotaract Kulüpleri tarafından üçüncüsü yapılan, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çalıbahçe, Smyrna Boyoz, SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği, Barbaros Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Urla Kadın Girişimciler Kooperatifi, Turna Kadın Kooperatifi ile Bornova ve Güzelyalı Rotary Kulüplerinin iş birliğinde düzenlenen etkinlikte Bölge Rotaract Temsilcisi Melis Uzşen emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı