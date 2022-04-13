Rotary’den “Denizde Liderlik” Eğitimi

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Sürdürülebilir Dünya Ege Denizi Komitesi Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerine STS Bodrum Okul Gemisinde “Denizde Liderlik” eğitimi düzenledi. Bademli, Bursa, Heykel, Mavi Ege Denizi, Tophane ve Uludağ Rotary Kulüplerinin Bodrum Belediyesi ve Bursa Yelken Kulübü iş birliği ile gerçekleşen eğitimlerde gençlere gerçek bir yelkenliyle denizde liderlik becerileri kazandırmak amaçlandı.

Rotary 2440. Bölge Sürdürülebilir Dünya Ege Denizi Komitesi Bursa Teknik Üniversitesi’nde yeni açılan Denizcilik Fakültesi öğrencilerine denizi ve seçtikleri bölümü daha iyi tanımalarını olanak sağlamak ve bu alanda liderlik becerilerini geliştirmek amacıyla Bodrum Belediyesi iş birliğinde 3 günlük liderlik eğitim programı düzenledi. Bademli, Bursa, Heykel, Mavi Ege Denizi, Tophane ve Uludağ Rotary Kulüplerinin Bursa Yelken Kulübü ve Bodrum Belediyesinin desteğiyle önce Bursa’da 41 öğrenciye liderlik ve kariyer eğitimlerinin verilmesi, ikinci bölümde ise 9 ayrı öğretmenden denizcilikle ilgili 9 saatlik dersler verilmesinin ardından 11 öğrencinin STS Bodrum Okul Gemisi’nde aldıkları bu teorik eğitimleri deniz üzerinde yaşayarak uygulamalarıyla devam edildi.

Sürdürülebilir Dünya Ege Denizi çalışması olarak Bodrum’da Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü’nün ev sahipliğinde Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerine yönelik “Denizde Liderlik” eğitimi projesi, Gemi İnşaat Fakültesi öğrencilerini denizle, gerçek bir yelkenliyle, deneyimli yelkenciler ve maceracılarla tanıştırdı. Program Akışında Okul Gemisi tasarımcısı ve Skipperı olan deneyimli denizci Yücel Köyağası, Denizcilik terimlerini ve Geleneksel tekne modellerini anlattı. 9 Nisan’da Güverte sohbetleri sürerken, Yücel Köyağası yönetiminde 10-15 Knot havada yelken açmayı deneyimleyen gurup, Turgutreis açıklarında 9 knot hızla yol aldılar ve ilk tramolalarını attılar. Deniz Sohbetlerinin de yer aldığı programda Sıtkı Koçman Üniversitesinde Prof. Dr. Tuncay Kuleli; ” Denizcilik ve Çevre Bilinci” sohbetiyle, Gemi İnşa Mühendisi Tansel Ergün; kendi Mesleki deneyimini ve Gemi Mühendisini bekleyenleri paylaştı. Kaptanlık ve yelkencilikte takım çalışmasını bir bir örnekleyerek Liderlik Eğitimi veren Gelecek Dönem Federasyon Başkanı Ayda Özeren “İletişimde Ustalaşma ve Ekip Olabilme Sanatı” eğitimiyle liderlik eğitim programında yer aldı. Tim Şafak ve Barış Ersemiz; kendi yelken maceralarını çocuklarla paylaştı. Tim Şafak; Gel gitli denizlerde yaptığı yelken seyirleriyle gençleri başka coğrafyalara götürürken, Barış Ersemiz, Kıyı kıyı İngiltere-Türkiye Yolculuğu ile doğayı gözlemlemeyi ve dinlemeyi, kendi sınırlarını bilmeyi ve zorlamayı, karar verme süreçlerini anlattı.

Tüm ihtiyaçları Rotary Bölge Federasyonu ve kulüpleri tarafından karşılanan eğitimlerde ayrıca meraklı öğrencilerin kurduğu sualtı grubuna dalgıç takımı hediye edildi. Bir grup öğrencinin tasarladığı su altında çekim yapacak olan drone üretimine malzeme temini de Bademli Rotary Kulübü tarafından sağlanmaya devam ediliyor. Teorik ve pratik olarak yaklaşık 2 ay süren Rotary’nin Denizde Liderlik eğitimi projesi Bursa Teknik Üniversitesi’nin 2022-2023 dönemi için de verilmeye devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı