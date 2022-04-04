Rotary’den Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde “Engelsiz Eğitim Kampı”

İzmir Bostanlı Rotary Kulübü ve Kuşadası Güvercinada Rotary Kulübü Rotary 2440. Bölge Federasyonu iş birliğinde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Engelsiz Eğitim Kampı düzenledi. 1-3 Nisan tarihleri arasında üç gün süren “Engelsiz Yaşam Kampı” isimli projede 20 çocuk ve 20 anneye uzman eğitmenler tarafından yaşama uyum sağlamayı kolaylaştırıcı eğitimler ve atölye çalışmaları düzenlendi.

Tüm dünyada otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizmden kaynaklanan sorunlara çözüm bulmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 2008 yılında ilan edilen “Dünya Otizm Farkındalık Günü” Bostanlı ve Kuşadası Güvercinada Rotary Kulüpleri tarafından 20 otizmli birey, 20 anne ve 20 koçun katılımlarıyla 3 gün boyunca Kuşadası’nda gerçekleşti. “Engelsiz Yaşam Kampı” adı verilen projede “Farket, Kabul Et, Destekle” temasıyla UDA Akademi Uzman Ebeveyn Fatma Turgut “Otizmle Yaşamak”, UDA Akademi Uzman Tansel Süzer “Otizmde Güvenlik Becerileri” ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Acarlar “Otizmde Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi” konularında eğitimler verdi.

İzmir Bostanlı Rotary Kulübü Başkanı Zeynep Şengün, günümüzde ekonomik sıkıntılar sosyal hayatımızı derinden etkilerken, aynı sorunlar engelli bireylere ve ailelerine çok daha fazla olumsuz yansımaktadır diyerek başladığı sözlerine, “Engelli bireylerin ve ebeveynlerinin ülkemizde yaşadıkları sorunları dikkate alarak başlattığımız “Engelsiz Kamp” projemizi hayata geçirmekten dolayı çok mutluyuz.

Projemizin 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık gününü de kapsayan tarihe denk gelmesi ile daha fazla anlam kazanmıştır. Ailelerin kaliteli eğitime ulaşmaları , çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurabilmeleri ve çocukların kişisel gelişimlerinin artması için yapılacak çalışmalar , yaratılacak farkındalıklar büyük önem arzetmektedir.” Diye konuştu.

Projenin ilerleyen yıllarda da devam edeceğini dile getiren Kuşadası Güvercinada Rotary Kulübü Başkanı Hasene Gür ise, “Üç boyunca süren bu seminerimize katılım gösteren çocuklarımıza ve ebeveynlerimize katkı sağladığını umuyor ve gelecek yıllarda da tekrarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade etmek istiyoruz. Projemizin hayata geçirilmesinde katkı sağlayan destekçilerimiz;

Fu Yapı, Tusan Otel, Konak Belediyesi, Özel Konak Engelsiz Yaşam Köyü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (EBKOV), Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Otizm Derneği’ne sonsuz teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı