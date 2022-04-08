Rotary’den “Ölüm Yolunda Barış İçin Yürüyenler” Fotoğraf Sergisi

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu 6. Grup Kulüpleri Srebrenica soykırımı kurbanlarının anısına İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda “Ölüm Yolunda Barış için Yürüyenler” Fotoğraf sergisi düzenledi. Karşıyaka Eski Belediye Başkanı, Bosna Hersek Türkiye Fahri Başkonsolosu merhum Kemal Baysak anısına düzenlenen “Marş Mira Fotoğraf Sergisi ve Sunumu”nun açılışı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımlarıyla gerçekleşti.

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu “Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü” hizmet çalışmaları kapsamında 6. Grup Bostanlı, Çakabey, Çiğli, Karşıyaka ve Mavişehir Rotary Kulüplerinin Karşıyaka Eski Belediye Başkanı Merhum Kemal Baysak anısına düzenlediği ve fotoğraf sanatçıları Aylin Telef ve Ayşegül Çetinkalp’in Bosna Hersek’te çekimini gerçekleştirdikleri “Ölüm Yolunda Barış İçin Yürüyenler” adlı Fotoğraf Sergisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer’in de katıldığı törenle açıldı. Marş Mira, 1995 Srebrenica soykırımı kurbanlarının anısına Bosna Hersek’te her yıl binlerce Boşnak ve yabancı katılımcının bir araya geldiği barış yürüyüşü ve ilk olarak 2005 yılında soykırımın onuncu yıldönümünü anmak için yapılmıştı. Üç gün süren ve katılımcıların Srebrenica Soykırımı Anıt Mezarlığı’nın bulunduğu Potocari köyüne ulaşmalarıyla neticelenen yürüyüşü konu alan sergi bu yürüyüş esnasında çekilen fotoğraflardan oluşuyor. Katılımcılar yıl boyunca toplu mezarlardan çıkarılıp kimlik tespiti yapılabilmiş kurbanlar için gerçekleşen toplu cenaze töreninden bir gün önce anıt mezarlığa gelerek yürüyüşü tamamlamaktadır.

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Nedim Atilla serginin açılışında yaptığı konuşmada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e katılımlarından dolayı teşekkür ederek, “Merhum Kemal baysak’ı bu sergi ile bir kez daha sevgi ile andık. İlkini Bursa’da yaptığımız, ikincisinin ise İzmir’de gerçekleşmesinde emeği geçen başta Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü Komite Başkanım Demet Özkeleş’e, Bölge Sekreterimiz Ebru Yağcı’ya, 6. Grup Kulüp Başkanlarıma ve katılan, aramızda olan, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki Sergi 24 Nisan tarihine kadar halka açık olarak gezilebilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı