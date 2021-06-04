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Ana Sayfa Ekonomi 4 Haziran 2021 12 Görüntüleme

RTA Laboratuvarları CEO’su görevden ayrıldı

RTA Laboratuvarları CEO’su görevden ayrıldı

RTA Laboratuvarları Biyolojik Eserler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş’nin CEO’su misyondan ayrıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimiz nezdinde 07.07.2019 tarihinden itibaren CEO olarak misyon yapmakta olan Enes Perçin, 01.07.2021 tarihi prestijiyle misyonundan ayrılma talebini iletmiş bulunmaktadır. Perçin’in yaklaşık 2 yıllık vazife mühleti boyunca, şirketimizin organizasyonel ve finansal süreçleri başta olmak üzere, fevkalâde gelişmelerin yaşandığı pandemi sürecinde tüm stratejik kararları ile şirketimizin üretim kapasitesi ve erişebildiği pazar büyüklüğünü kısa vakit içerisinde artırması istikametindeki başarısına olan özverili emek ve katkılarından ötürü teşekkür ederiz.” denildi.

Hibya Haber Ajansı

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