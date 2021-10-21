RTA Laboratuvarları’nın geliştirdiği kitin ÜTS kaydı yapıldı

RTA Laboratuvarları Biyolojik Eserler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş’nin geliştirdiği kitin Eser Takip Sistemi’ne (ÜTS) kaydı yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”DIAGNOVITAL DIAGNO5plex NS SARS-CoV-2 gerçek vakitli PCR testi, doğal tip SARS-CoV-2 ve Alpha, Beta, Gamma, Delta, Iota, Eta soylarının da tespiti için kullanılan gerçek vakitli bir RT-PCR tabanlı saptama ve ayırt etme sistemi olup Türkiye Sıhhat Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu nezdinde Eser Takip Sistemi’ne kaydı gerçekleşmiştir.” denildi.



Hibya Haber Ajansı