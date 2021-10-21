Bera Holding’in denetçi firmasının tescili

Bera Holding’in denetçi firmasının tescili

 Bera Holding A.Ş'nin denetçi firması tescil edildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklam
Ana Sayfa Ekonomi 21 Ekim 2021 46 Görüntüleme

RTA Laboratuvarları’nın geliştirdiği kitin ÜTS kaydı yapıldı

RTA Laboratuvarları’nın geliştirdiği kitin ÜTS kaydı yapıldı

RTA Laboratuvarları Biyolojik Eserler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş’nin geliştirdiği kitin Eser Takip Sistemi’ne (ÜTS) kaydı yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”DIAGNOVITAL DIAGNO5plex NS SARS-CoV-2 gerçek vakitli PCR testi, doğal tip SARS-CoV-2 ve Alpha, Beta, Gamma, Delta, Iota, Eta soylarının da tespiti için kullanılan gerçek vakitli bir RT-PCR tabanlı saptama ve ayırt etme sistemi olup Türkiye Sıhhat Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu nezdinde Eser Takip Sistemi’ne kaydı gerçekleşmiştir.” denildi.
 

Hibya Haber Ajansı

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