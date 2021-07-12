Boğaziçi Beton, ilk çeyreği zararla kapattı

Boğaziçi Beton, ilk çeyreği zararla kapattı

 Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş, birinci çeyreği ziyanla kapattı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (K
Ana Sayfa Ekonomi 12 Temmuz 2021 14 Görüntüleme

RTA Laboratuvarları’nın genel kurulu tescillendi

RTA Laboratuvarları’nın genel kurulu tescillendi

RTA Laboratuvarları Biyolojik Eserler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş’nin genel şura tescil edildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, genel konseyin 25.06.2021 tarihinde tescil olduğu bildirildi.
 

Hibya Haber Ajansı

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