RTA Laboratuvarları’nın genel kurulu tescillendi

RTA Laboratuvarları Biyolojik Eserler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş’nin genel şura tescil edildi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, genel konseyin 25.06.2021 tarihinde tescil olduğu bildirildi.
Hibya Haber Ajansı
RTA Laboratuvarları Biyolojik Eserler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş’nin genel şura tescil edildi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, genel konseyin 25.06.2021 tarihinde tescil olduğu bildirildi.
Hibya Haber Ajansı
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