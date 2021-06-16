RTB House ve Oracle iş birliğine gidiyor

Dünya çapında en âlâ markalar ve ajanslar için son teknoloji pazarlama tahlilleri sunan RTB House, sunduğu hassas reklam ölçümü ile görüntü ve imajlı reklamcılık tahlillerinde şeffaflık sağlayan Oracle Moat Measurement ile iş birliğine gittiğini duyurdu. Oracle Moat’ın hassas ölçüm araçları, derin öğrenmeyle birleştiğinde kampanya performansını değerli ölçüde artıracak yetkinliğe sahip.

Reklam aktifliğini ölçmek için kritik tahliller sunan Oracle Moat; doğrulama, dikkat, erişim toplamı ve sıklığının yanı sıra gerçek vakitli artış ölçümü de gerçekleştiriyor. Bugüne kadar RTB House, görüntü ve display marka kampanyalarının sonuçlarını birden çok seviyede izlerken, Oracle Moat ile gerçekleşen entegrasyon, reklam verenlerin kampanyalarını izlemeleri ve değerlendirmeleri için daha da keskin ölçümler sağlayacak.

Oracle Moat Eser Lideri Mark Kopera, “Çok sayıda platformda sonsuz medya seçenekleriyle, reklam verenler kampanya performansı hakkında şeffaflık ve iç görü sağlamak için her zamankinden daha fazla baskı altındalar. RTB House ile iş birliğimiz reklam verenlerin, tüketicilerin kanallar ve aygıtlar genelinde reklamlarla nasıl etkileşim kurduğunu görmek, daha tesirli kampanyalar oluşturup sunmak ve nihayetinde daha yeterli iş sonuçları elde etmek için gelişmiş ölçümlerinden yararlanmalarını sağlıyor” dedi.

Kıymete dönüşen yüzlerce metrik ile ölçüm

Oracle Moat üzerinden mukayeseli kıymetlendirme fırsatı sunan birinci entegrasyon testleri, RTB House tarafından yürütülen kampanyaların marka güvenliğinin sağlandığı ortamda ortalamanın üzerinde gösterim kalitesi sunduğunu belirledi. Yüzlerce ölçüme erişim sağlayan platform, müşterilere her gösterimin kıymet yarattığını garanti edebiliyor.

RTB House’un birinci taraf bilgi tabanlı Tam Dönüşüm Hunisi Pazarlama Tahlilleri (Full-Funnel Marketing Solutions), tüketicilerle satış hunisindeki bir evreyi gerçek vakitli olarak tanımak için derin öğrenmeyi kullanıyor ve kullanıcılara ilgili olduğu içerikleri sunar. Pazarlama bağlantısına çağdaş bir yaklaşımla pazarlamacılar, tüketicinin satın alma yolunun her etabında daha kalıcı marka bilinirliği ve daha derin temaslar kurma fırsatı yakalıyorlar.

RTB House Yeni Eserler Lideri Lukasz Abgarowicz, “RTB House olarak derin öğrenme teknolojilerinin çevrim içi reklamcılığın geleceğinde hayati bir rol oynayacağına inanıyoruz. Oracle Moat üzere ölçüm sağlayıcılarla iş birliği yaparak, müşterilerimize derin öğrenme dayanaklı reklamcılık çözümlerimizin hem artık hem de çerezsiz gelecekte piyasadaki tüm tahlillerden daha düzgün performans gösterdiğine dair bağımsız ispatlar sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Hibya Haber Ajansı