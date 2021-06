Rüştü Onur Atilla “Baba, evladı için kendini hiç düşünmeden feda edebilir”

Show Tv ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür Show’un başarılı oyuncusu Rüştü Onur Atilla ile baba olmanın hayatına kattıklarını ve oğulları ile yapmaktan en çok keyif aldığı aktiviteleri MAG Haziran sayısı için anlattı.

Başarılı ve sevilen oyuncu Rüştü Onur Atilla, babalık hissini ve baba olduktan sonra hayatında değişen ayrıntıları MAG okurları ile paylaştı.

“Çocuğun gereksinimi neyse o denli davranmak gerekiyor. Her vakit otoriter yahut her vakit yaşıtı üzere davranırsam bu samimi değil. Ben de bir beşerim ayrıyeten, her gün her türlü duyguyu yaşıyoruz” diyen Rüştü Onur Atilla kelamlarına şöyle devam etti: “Çocuklara rol yapmak yerine olduğum üzere davranırsam daha yararlı olacağıma inanıyorum. Yorgunken yorgun değil üzere, mutsuzken sevinçli üzere yaparsam inanın onlar bunu anlarlar… Halbuki ben ne kadar açık olursam onlar da o denli olacaklardır. Başka yandan çocuğun bazen bir yol gösterici öndere bazen de dertleşebileceği arkadaşa muhtaçlığı olacaktır. Bazen otoriter anne&baba, bazen arkadaş anne&baba… Ben de Sinem de elimizden geldiği kadar bu muhtaçlıkları için yanlarındayız.”

