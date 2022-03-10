“Rusya Etkisi ile İmalat Sanayisi Dörtlü Kıskaca Girdi.”

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş iki haftayı geride bırakırken, petrol fiyatlarının 140 dolar sınırına dayanması, petrokimyasal ürünlerde öngörülemez ve dengelenemez fiyat artışlarını beraberinde getiriyor.

Başta plastik olmak üzere Polietilen (PE), Polipropilen (PP), Polivinil Klorür (PVC), Polistren (PS) gibi temel petrokimyasalları hammadde olarak kullanan sektörler fiyatlama yapmakta zorlanıyor.

Türk plastik sektörünün en büyük hammadde tedarikçileri arasında yer alan Batı Polimer’in Genel Müdürü Berat Güzelel; yüksek enflasyon, yüksek enerji ve girdi maliyetleri, yeniden yükselme eğilimine giren döviz kurları ve emtia fiyatlarındaki küresel artışların etkisi ile imalat sanayisinin dörtlü bir kıskaca girdiğine dikkat çekti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı