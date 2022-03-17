Rusya’ya Uygulanan Yaptırımlar Nedeniyle Yeni Konteyner Krizi Kapıda

Ukrayna’yı işgal girişimi sebebiyle Avrupa ülkelerinin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar, küresel lojistik sektörünü de olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. ATF Forwarding Genel Müdürü Haldun Kavrar, Çin-Avrupa ticaretinde Rusya’nın çok önemli bir lojistik güzergâhı olduğuna dikkati çekti.

Çin – Avrupa hattında Rusya üzerinden geçen demir yolu ile yılda 1 – 1,5 milyon TEU konteyner taşındığını vurgulayan Kavrar, “ABD ve Avrupa’nın yaptırımları nedeniyle bu hatta ciddi aksamalar yaşanabilir. Böyle bir durumda bu taşımalar denizyoluna kaydırılacaktır. Ancak hali hazırda devam eden konteyner krizi ve yüksek navlun maliyetleri üzerine böyle bir talep nedeniyle inanılmaz problemli zamanlar yaşanabilir.” dedi.

Pandeminin başladığı 2020 yılında 1,1 milyon TEU, geçen yılın ise ilk altı ayında 701 bin TEU konteynerin taşındığı Çin – Avrupa tren seferlerinin, Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan olumsuz etkilenmesi bekleniyor. ATF Forwarding Genel Müdürü Haldun Kavrar, bu hatta demir yoluyla taşınması planlanan yıllık 1 – 1,5 milyon TEU konteynerin olası bir yaptırım karşısında deniz yoluna kaymasının muhtemel olduğunu, bu durumun deniz yolu taşımacılığında global krizlere yol açabileceğini belirtti.

Halihazırda devam eden konteyner krizi ve yüksek navlun maliyetlerinin üzerine böyle bir talebin deniz yolu ile karşılanmasının mümkün olmadığının altını çizen Kavrar, “Deniz yolunda şu an için ilave 1 – 1,5 milyon TEU konteyneri kaldıracak ne kapasite ne de elleçleyecek liman var.” diye konuştu.

“Hava da pek iç açıcı değil!”

Hava kargo taşımacılığında da benzer bir sorunu işaret eden Kavrar, “Avrupa ülkeleri ile Rusya, hava sahalarını birbirlerine karşılıklı olarak kapattığı için Çin ile Avrupa ülkeleri arasındaki hava yolu taşımacılığı de maliyetleri de yükselişe geçiyor. Çünkü Çin’den Avrupa’ya giden uçaklar yakıt tasarrufu için önce Kuzey’e yani Rusya üzerine doğru hareket edip, daha sonra Avrupa sahasına giriyorlardı. Güncel gelişmeler nedeniyle havadaki rota da maliyetler de değişiyor. İlave olarak dünyanın en büyük kargo uçakları Rusya ve Ukrayna’ya ait. Bu da havadaki diğer bir sorun olarak karşımıza çıkmaya başlayacak.” dedi.

“İhracat ve lojistikte Türkiye fırsatlar yakalayabilir”

Çin ile Avrupa arasında yaşanması muhtemel tedarik zinciri sorununda, Türkiye için bazı fırsatların olabileceğini belirten Kavrar, bazı Avrupalı şirketlerin mal tedarikini Türkiye’ye kaydırabileceğinin altını çizerek, şunları da kaydetti:

“Bu durum hem üretici/ihracatçı için hem de yerli lojistik şirketleri için yeni fırsatlar doğurabilir. Türkiye, bu krizi doğru yönetebilirse Avrupa’ya ihracatımız, dolayısıyla taşımalarımız da artacaktır. Ayrıca Rusya hava sahası Türk uçaklarına kapanmadığı için Avrupa – Asya Pasifik hattında Türk hava kargo şirketleri daha çok tercih edilecektir.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı