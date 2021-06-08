Rüzgar Enerjisinde yerli ve milli istihdam atağı!

GWEC tarafından yapılan yeni tahlile nazaran, rüzgar gücü kesimi milyonlara iş kapısı olmaya devam edecek. Rüzgar gücü bölümünde önümüzdeki 5 yıl içerisinde global çapta 3,3 milyon yeni iş imkanının oluşabileceğini aktaran rapora dikkat çeken Ülke Güç Genel Müdürü Ali Aydın, Türkiye’de de rüzgar sanayisinin gelecek yıllarda binlerce bireye istihdam oluşturan büyük bir güç olma yolunda ilerlediğini belirtiyor.

Global Rüzgar Gücü Kurulu tarafından yapılan yeni tahlil, endüstriyel genişlemeler sayesinde önümüzdeki beş yıl içinde rüzgar gücü iktisadının gitgide büyüyeceğini raporluyor. Küresel olarak 3,3 milyon yeni rüzgar gücü iş fırsatının gelecek 5 yıl içerisinde oluşabileceğinin aktarıldığı raporda hem kara hem de deniz rüzgarındaki gelişmelerin bölümde zincirleme büyüme tesiri göstereceği işaret ediliyor. Rüzgar gücünde yerli ve yetişmiş istihdama yıllardır öncülük ettiklerini belirten Ülke Güç Genel Müdürü Ali Aydın’a nazaran, uygulanacak yerli ve ulusal stratejilerle Türkiye de kelam konusu global genişleme dalgasını yakalayabilir.

Milyonların Ekmeği Rüzgardan

Halihazırda şurası 751 GW kapasitesiyle rüzgar sanayisi, Memleketler arası Yenilenebilir Güç Ajansı’na nazaran bugüne kadar global olarak yaklaşık 1,2 milyon istihdam oluşturdu. Dünyanın önde gelen rüzgar gücü ülkeleri, rüzgar sanayisinde yüz binlerce direkt işe konut sahipliği yapıyor. GWEC Market Intelligence tarafından yapılan global ankete nazaran, 2020 itibariyle Çin’de yaklaşık 550.000, Brezilya’da 260.000, ABD’de 115.000 ve Hindistan’da 63.000 rüzgar gücü çalışanı bulunuyordu. AB ülkelerinin ise toplamda 300 bin bireye iş imkanı sunduğu rüzgar gücü sanayisinde Türkiye’de yaklaşık 20 bin kişinin çalıştığını aktaran Ali Aydın’a nazaran, küresel manada milyonlarca kişi ekmeğini rüzgardan elde ediyor. Son yıllarda atağa kalkan ülkemizde bu sayıların başlangıç için düzgün bir düzey olduğunu da belirten Aydın, gelecek büyüme ismine önümüzde kat edilmesi gereken kademeler olduğuna ve global rüzgar gücü arenasında daha fazla kelam sahibi olma gayesinde ek istihdam oluşturulmasının kıymetli olduğuna dikkat çekiyor.

Üreticiden Teknisyenine Kadar İş Fırsatı

2021 – 2025 yılları ortasında dünya çapında 470 GW’lik ek yeni kara ve deniz rüzgar kapasitesinin kurulacağı iddia ediliyor. Hesaplamalara nazaran yeni kapasitedeki bu artış, türbinlerin 25 yıllık proje ömrü boyunca 3,3 milyon sürdürülebilir ve uzun vadeli iş imkanı oluşturabilir. Ülkemizdeki projelerin heyetim, işletme ve bakım evreleri üzere işlerin lokal kaynaklar üzerinden yürütüldüğünü belirten Ülke Güç Genel Müdürü Ali Aydın, Türkiye’de yetişecek yeni kaynaklar sayesinde yurtdışındaki projelere alanında uzman ve küresel standartlarda eğitim almış teknik takımlarla hizmet götürmenin, ülkemize rekabette büyük yararlar kazandıracağını aktarıyor. Bu kademede ülkemizde yerli ve ulusal istihdam atağının da Ülke Güç tarafından yürütüldüğüne dikkat çeken Aydın, rüzgar türbinlerinin bakımı ve tamirinde hem teknolojik altyapı hem de çalışan istihdamı konusunda yerliliğe büyük değer verdiklerini, alanında uzman rüzgar türbini teknisyenlerinin ülkemiz gençlerinden olması ve eğitimlerinin yüksek standartlarda olmasına ismine da önemli efor harcadıklarını lisana getiriyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı