RX İstanbul Dijital Serisi 1 milyon izlemeye ulaştı!

Pandemi süreci müzisyenleri ve müzik severleri derinden etkiledi. Lokal DJ’lere takviye veren ve pandemi süreci boyunca elektronik müzik severlerleri yalnız bırakmayan kentin elektronik müzik markası RX İstanbul, meskenlere kapalı kaldığımız pandemi gecelerinde gerçekleştirdiği dijital yayınlarla ülkemiz elektronik müzik sanatkarlarını müzik severlerle buluşturmaya devam etti!

İstanbul underground kültürünü elektronik müzikle sentezleyerek kitlelerle buluşturan RX İstanbul, açık olduğu iki dönem müddetince küresel ve lokal elektronik müzik sahnesinin en yetenekli isimlerini kabininde ağırladı. Kentteki binlerce dans severi ülkedeki eşsiz ses sistemi ile sabahın birinci ışıklarına kadar ağırlayan RX İstanbul müziğe ve dansa pandemide de orta vermedi. Lokal Dj’lerin yer aldığı performanslar elektronik müzik tutkunlarının konutlarını dans pistine çevirdi ve meskende kaldığımız günlerde hem müzisyenlere dem de müzik severlere takviye oldu. Pandemi öncesi devirde olduğu üzere pandemi sürecinde de hafta sonlarında kulübün YouTube kanalı olan RX istanbul’da gerçekleşen elektronik müzik yayınları bu güne kadar 1 Milyondan fazla defa izlendi ve meskenlerinde dans etmek siteyen müzik severler tarafından izlenmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana Elektronik müzikseverler için Cumartesi gecelerinin vazgeçilmezi olan olan RX İstanbul, stüdyosunda toplam 52 lokal Dj’i ağırladı. 52 DJ toplam 109 saatlik performans sergiledi ve bu 109 saatlik performans 1 Milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Fiziki yerlerde katılmaya alışık olduğumuz dönem kapanış performansı ise bu Cumartesi gece yarısı Procombo ve Blotto performanslarıyla gerçekleşiyor.

Kesintisiz müzik tecrübesi sunmak ve güç durumda olan müzik işçilerine ve müzikseverlere dayanak olmak üzere yola çıkan RX İstanbul, DJ’lerine finansal olarak dayanak olmaya devam ederken yayınlarına reklam ya da sponsor almadı.

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Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı