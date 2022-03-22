Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaya, İzmir’de konuştu

İktidarın çizdiği çemberin içinde mahkûm kalmayacağız

Saadet Partisi İzmir İl Teşkilatı, gerçekleştirdiği geniş katılımlı toplantılar ve eğitim programları ile seçimlere en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor. Düzenlediği “Teşkilat içi eğitim semineri” kapsamında Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kaya ile Fatih Aydın’ı il ve ilçe yönetim kurullarıyla bir araya getiren İzmir İl Başkanlığı, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Hakemler Derneği Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminerde partinin Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kaya ‘Siyaset Vizyonu’, Fatih Aydın ‘Sosyal Yapı’, uzman eğitimci Muhittin Yıldırım ise ‘Milli Görüş’ün Temel İlkeleri’ konulu sunum yaptı.

Eğitim programında partililere hitap eden Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, gelecek seçimin kendisinden sonraki 10 yılı dizayn edeceği için çok önemli olduğunu kaydetti. Toplumda mevcut iktidardan umutsuzluk ve yeni bir iktidar için de arayış olduğunu belirten Kaya, “Biz milli görüşçüler için her seçim tarihi ve önemlidir. Her kaçırılan çıkışın geriye dönüş maliyetlerini bu millet defalarca ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda yaşamıştır. Bu seçim bir değişim ve dönüşüm seçimi olacak. Saadet Partisi olarak biz diğer bütün partilerden farklı bir parti olduğumuzu ifade ediyoruz. Programımızla, dünya görüşümüzle, ortaya koyduğumuz siyaset ile biz diğerlerinden farklıyız. Bizim dışımızdaki diğer partiler ister sağın en sağında olsun, ister solun en solunda olsun hepsine eşit yakınlıkta ve eşit uzaklıkta olmamız gerekiyor. Siyaset, bazen siz hedef belirlenerek kurulan oyunları bozma sanatıdır. Bugünkü iktidar partisi siyaseten bizim etrafımıza çemberler çiziyor. Bu, suni bir çemberdir. Biz bunu aşarız. İktidarın bu ayak oyunlarına mahkûm olmayız.” diye konuştu.

Mayınlar döşemeye çalışıyor

Ak Parti’nin muhalefet partilerinin halkla buluşmasının önüne geçmeyi amaçladığına dikkat çeken Saadet Partili Kaya, “Kavramlar üzerinden muhalefet partilerini ayırmak amacıyla bir siyaset kuruyor. Kendisi dışındaki partilerin bir araya gelmesini engellemek için aralarına mayınlar döşemeye çalışıyor. Partilerin kendi içindeki farklı fikirlere karşı da parti içi mayınlar döşemeye çalışıyor. O zaman bize düşen, ne diğer partilerle aramıza konmak istenen mesafeye ne de kendi parti içimizdeki tartışmalara dönük konulan mayınlara teslim olmadan yol yürümemiz lazım. Saadet Partisi olarak iki temel hedefimiz var. Bir, meclisin yeniden etkin hale gelebilmesi ve milli iradenin temsilcisi olabilmesi için mecliste güçlü bir şekilde var olmak zorundayız. İki, 20 yıldan bu yana devam eden enkaz politikalarına son verebilmek için mutlaka Saadet Partisi’nin iktidarda olması gerekiyor. Seçimlere kadar Saadet Partisi’ni seçmene anlatmak, oy oranının artırmak, partimizi geniş toplumsal kesimlerle buluşturmak gibi bir çalışmadan bir dakika geri durmayacağız. Seçim zamanı, milletin bize verdiği bir tek oyu dahi zayi etmeyecek ve Saadet Partisi’ni öne taşıyacak kararı veririz.” ifadelerini kullandı.

Dava partisiyiz

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın ise, teşkilat gücünün topluma ulaşmada en büyük kanal olduğunu söyledi. Adil devlet, adil paylaşım ve insanca yaşam ilkeleriyle hareket eden bir dava partisi olduklarını bildiren Aydın, “Kim Erbakan hocamızın manasını, davasını, ideallerini, ilkelerini, hedeflerini arıyorsa Saadet Partisi’ndedir. Biz hocamızın işaret ettiği hedeflere odaklanarak mücadele veriyoruz.” dedi.

Eğitimci Muhittin Yıldırım da, kişisel ve toplumsal çalışmalarda teşkilat bilinci ve disiplininin önemini vurguladığı konuşmasında duyarlı ve devamlı çalışmaların yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç ve İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran’ın da hazır bulunduğu seminere, çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı