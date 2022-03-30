Saadet Partisi’nden “Karabağlar İlçe Buluşması”

Saadet Partisi Karabağlar İlçe Başkanlığı, ilçede bulunan sivil toplum örgütü yöneticilerini, hemşeri derneklerini, ilçenin kanaat önderlerini, muhtarları ve esnaf temsilcilerini “Karabağlar Buluşması” programında bir araya getirdi.

Bir restoranda kahvaltılı olarak düzenlenen toplantıya katılan Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, ilçenin ve ülkenin güncel meseleleri ile ilgili olarak katılımcıların aktardıkları görüşleri dinledi ve yöneltilen soruları cevaplandırdı.

Düşünce ve görüş alışverişinin yapıldığı programda konuşan İl Başkanı Erduran, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomi, dış politika, eğitim, kültür ve sosyal konulardaki kaosu ve karmaşayı hep birlikte yaşamaktayız. Bu çıkmaz her geçen gün daha da büyümekte ve alanını da genişleterek gittikçe yayılmaktadır. Merkezi yönetim kontrolünü kaybetmiş ve ne yaptığını bilmez bir haldedir. Durumu düzeltmeleri artık beklenemez. Bu konuda yapabilecekleri bir şeyler olsaydı işler zaten bu raddeye gelmezdi. Dolayısıyla, döküleni toparlamak, kırılanı onarmak ve ortamı yaşanabilir bir hale getirmek bizlerin görevidir. Sizlerin görevidir. Hepimizin görevidir.” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı