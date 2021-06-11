Sabancı Üniversitesi 1. sırada

THE Asya Üniversiteleri Sıralaması 2021 sonuçları açıklandı. Sabancı Üniversitesi, sıralamaya dahil olan 551 üniversite ortasında 68. sırada, Türkiye’den dahil olan 43 üniversite ortasında ise 1. sırada yer aldı. Böylelikle Sabancı Üniversitesi geçtiğimiz yıllarda olduğu üzere Türkiye’den sıralamaya giren üniversiteler ortasında liderliğini sürdürdü.

Asya Üniversiteleri Sıralamasında, Dünya Üniversiteler Sıralamasında olduğu üzere 13 farklı performans göstergesi değerlendirmeye alınıyor. Bu performans göstergeleri öğretim (eğitim ortamı), araştırma (hacim, gelir ve itibar), atıf sayısı (araştırma etkisi), memleketler arası bakış (çalışanlar, öğrenciler ve araştırma) ve sanayi geliri (bilgi transferi) olmak üzere 5 alanda gruplanıyor.

THE Asya Üniversiteleri Sıralaması’na bu yıl Türkiye’den giren öteki üniversiteler ve muvaffakiyet sıralamaları şöyle: Koç Üniversitesi 73., Çankaya Üniversitesi 80., Hacettepe Üniversitesi 125., Bilkent Üniversitesi 129., İTÜ 163., Boğaziçi Üniversitesi 167. sırada yer aldı.

Genel sıralamada ise birinci üç sırada Çin Halk Cumhuriyeti’nden Tsinghua Üniversitesi, Pekin Üniversitesi ile National University of Singapore bulunuyor

Hibya Haber Ajansı