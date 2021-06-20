Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) “NATO Zirvesi Işığında Biden-Erdoğan Görüşmesi” konulu bir webinar düzenledi

Sabancı Üniversitesi İstanbul Siyasetler Merkezi’nin (İPM) başlattığı “Salgın ve Toplum” webinar serisi kapsamında düzenlenen “NATO Doruğu Işığında Biden-Erdoğan Görüşmesi” başlıklı toplantıda, 14 Haziran’da gerçekleşen görüşme tüm boyutlarıyla ele alındı.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Siyasetler Merkezi’nin (İPM) başlattığı “Salgın ve Toplum” webinar serisi kapsamında düzenlenen “NATO Doruğu Işığında Biden-Erdoğan Görüşmesi” başlıklı toplantıda, 14 Haziran’da gerçekleşen görüşme tüm boyutlarıyla ele alındı. Webinarda, her iki önderin birinci sefer yüzyüze geldiği görüşme, Türkiye’nin ABD ve Batı ile ilgileri ismine sembolik fakat kıymetli bir adım olarak değerlendirildi

Sabancı Üniversitesi İstanbul Siyasetler Merkezi’nin (İPM) başlattığı “Salgın ve Toplum” webinar serisi “NATO Doruğu Işığında Biden-Erdoğan Görüşmesi” başlıklı husus ile devam etti. Webinar, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İPM Yöneticisi Fuat Keyman, İPM Kıdemli Uzmanı Cihan Balta ve Emekli Büyükelçi Fatih Ceylan’ın iştirakiyle gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Lideri Joe Biden ile 14 Haziran’da yaptığı ikili görüşmenin ele alındığı webinarda konuşan Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İPM Yöneticisi Fuat Keyman, şu değerlendirmeyi yaptı:

“İki önder birinci kez yüzyüze görüştüler. Bu Biden’ın birinci ulusararası seyahatiydi. Nato doruğuyla birleşen bir görüşme oldu. Toplantıda, Nato’nun global değişim içinde kendisini yine pozisyonlaması ve önceliklerini belirlediği kıymetli bir evrak olan 2030 Nato Stratejik Evrakı de gündeme geldi. Ayrıyeten Putin-Biden görüşmesi de kıymetliydi. Rusya, Trump periyodundan beri ABD’nin tehdit olarak gördüğü bir ülke.“

Biden’ın birinci milletlerarası ziyaretini Avrupa’ya yapmasının kendisini Obama ve Trump’tan ayırdığına işaret eden Fuat Keyman, “ABD Liderlerinin birinci milletlerarası ziyaretleri değerlidir. Bu onların hem dünyaya bakışını hem dış siyaset vizyonunu gösterir. Obama’nın tercihleri Ortadoğu üzerineydi ve birinci milletlerarası ziyareti Riyad’a olmuştu. Biden’ın birinci olarak Avrupa’ya gitmesi batıya kayış manasında değerli. Çin ve Rusya’ya karşı Batı ittifakının ve milletlerarası kurumların güçlenmesine yönelik adımlar atacak bir ABD Lideri göreceğiz. Biden, Translantik ilgilerin güçlenmesi, Amerika’nın batı yoluyla güçlenmesi ve batının güçlenmesi için çalışacak. Demokrasi, güvenlik, iktisat ve iklimi bir ortada alan bir yapıda bunu yapacağını söyledi. Biden global liderliğini pekiştirmek istiyor” dedi.

Emekli Büyükelçi Fatih Ceylan, Nato Zirvesi’nde her iki başkanın birinci kez yüzyüze görüşme imkanı bulduğunu ve görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Obama periyodundan baslayan ve giderek ağırlaşan derinleşen, yeni boyutlar içeren bir meseleler yumağı ile karsı karşıya kaldık. Biden ile farklı bir tablo artaya çıktı fakat bu sıkıntılar ortadan kalkmadı. Yeni yılla birlikte Türkiye’nin batıyla bağlarında olağanlaşmaya dönük telaffuz ve attığı birtakım adımları izledik. Nato doruklarında memleketler arası tansiyonlar ön plana çıkarılmaz. İkili görüsmeler ertesinde çok büyük problemler olsa da önderler olumlu bir imaj vermeyi tercih eder. Her iki başkan de olumlu ve verimli görüsmeler olduğunu söylediler, lakin görüs ayrılıklarının giderilemediğini anlıyoruz. Türkiye ile ABD ortasında savunma ilgileri ortasında en büyük sorun S400 sorunudur. Bu aşılmadıkça bu nefes alanının daha ilerleyeceğini varsaymak mümkün değildir.”

İPM Kıdemli Uzmanı Cihan Balta ise Türkiye ve ABD ortasındaki bu görüşmenin sembolik açıdan kıymetli olduğunu düşündüğünü söz ederek, “Son 2.5 aydır beklenen ve içeriğinin ne olduğu sıklıkla konuşulanve sembolik açıdan değerli bir görüşmeydi. Türkiye’deki yükselen Amerikan aykırılığının, Batı bloğundan uzaklaşma dileğinin yükseldiği son 5 yıldan geri dönüşü sembolize ettiğini düşünüyorum” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı