Sabancı Vakfı, 23 Nisan Coşkusunu Göklere Taşıdı

GÖKYÜZÜNDE BAYRAM VAR

Sabancı Vakfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Türkiye genelinde uçurtma atölyeleri ve uçurtma şenliği düzenledi. Bayram coşkusunu gökyüzüne taşıyan Vakıf, ‘Gökyüzünde Bayram Var’ mesajıyla hazırladığı reklam filminin yanı sıra bu konseptte Mardin ve İstanbul’da uçurtma atölyeleri, okullara uçurtma gönderimi ve İstanbul’da uçurtma şenliği gerçekleştirdi. Uçurtma şenliğinde tasarımını Mert Uğurdil’in yaptığı ve uçurtma sanatçısı Zahit Mungan tarafından hazırlanan büyük boyutlu Atatürk uçurtması gökyüzüne ulaştı.

Sabancı Vakfı, bu sene 102. yaşını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel gerçekleştirdiği etkinliklerle Türkiye’nin dört bir yanından çocukları uçurtmalarla kutlamalara dahil etti ve hazırlanan film ile bayram coşkusunu gökyüzüne taşıdı.

“Gökyüzünde Bayram Var” konseptinde bir dizi etkinlik düzenlenirken, “Sabancı Vakfı 11. Sezon Fark Yaratanları” arasında yer alan uçurtma sanatçısı Zahit Mungan ile Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ve İstanbul Sakıp Sabancı Müzesi’nde uçurtma atölyeleri gerçekleştirildi. İstanbul Sakıp Sabancı Müzesi’nde düzenlenen atölyelere Sulukule Mahalle Evi, Örnektepe Mahalle Evi ve Zafer Mahalle Evi’nden davet edilen çocuklar katıldı.

Türkiye’nin farklı noktalarındaki çocukların 23 Nisan coşkusunu gökyüzünde yaşamalarını sağlamak için de Adana, Hakkari, Batman ve İstanbul’daki okullara uçurtmalar gönderildi.

22 Nisan Cuma günü İstanbul’da düzenlenen “Gökyüzünde Bayram Var” etkinliği ise renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı doyasıya yaşaması için gerçekleştirilen etkinlikte, uçurtma uçurma deneyimleri İstanbul Boğazı’nda renkli görüntüler oluşturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ülke çapında gerçekleştirilen etkinlikleri değerlendiren Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklarımızın coşku içinde kutlaması için ülke çapında çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. ‘Gökyüzünde Bayram Var’ diyerek bu özel günü hem gökyüzüne taşıdık hem de bu kapsamda çocukların her zaman büyük bir keyifle ilgi gösterdiği uçurtmalarla bu coşkuya ortak olduk. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarım.” şeklinde konuştu.

Vakfın 23 Nisan’a özel hazırladığı reklam filminde çocukların bayram coşkusu dev bir uçurtma yapımı hikayesi ile aktarılıyor. Film, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğuna değiniyor ve çocuklara duyduğu inanca vurgu yapıyor. Reklam filmine Sabancı Vakfı’nın Youtube kanalından ve dijital mecralarından ulaşılabilir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı