Sabancı Vakfı “Fark Yaratanlar” Programının on ikinci sezon fark yaratanları açıklandı

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 12. Dönem Fark Yaratanları tanıtıldı. 2009 yılından bu yana toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin kıssalarını görünür kılmak ve topluma ilham vermek için çalışan Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı “Fark Yarat Hayatlar Değişsin” sloganıyla yoluna devam ediyor. Bu sene 200 Fark Yaratana ulaşan programın yeni seçilen 5 Fark Yaratanı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Lideri Güler Sabancı’nın iştiraki ile Cüneyt Özdemir’in YouTube hesabında gerçekleşen yayında tüm Türkiye ile paylaşıldı.

Programın, bireyleri fark yaratmaları için teşvik ettiğini ve topluma ilham kaynağı olduğunu belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Lideri Güler Sabancı, “Bu yılla birlikte Türkiye’nin 81 vilayetinden 8.000’e yakın müracaat aldık. Eğitim, sıhhat, etraf üzere farklı alanlarda çalışan Fark Yaratanların ilham veren öykülerini paylaştığımız görüntüler, Türkiye ve yurt dışında 35 milyonu aşkın izlenme sayısına ulaştı. Her yıl titizlik ve itina ile seçtiğimiz, büyük bir iradeye ve uğraş ruhuna sahip insanların muvaffakiyetlerini anlatan görüntüleri izledikçe, topluma yararlı işler yapan, ülkemin bu hoş insanlarını tanıdıkça harikulade bir memnunluk duyuyor ve gelecek için umut doluyorum. Bu program vasıtasıyla bilhassa gençlere tavsiyem şu; tabi ki istediğiniz ve başarılı olacağınız bir işiniz olmasını temenni ederim lakin hayat yalnızca bundan ibaret değil. Hayatın kıymetli bir kısmı da insan sevmek ve yararlı olmaktır. Toplumsal yarara katkıda bulunan insan keyifli ve huzurlu olur. Yararlı insan olabilmek bir talihtir. Hepsinin bu talihe sahip olmasını dilerim” dedi.

Güler Sabancı, Sabancı Vakfı’nın 5 yeni Fark Yaratanına çalışmalarını geliştirebilmeleri için gereksinim duydukları alanlarda eğitim, atölye ve mentörlük takviyesi sağlandığını belirtti. Güler Sabancı, “Böylesi bir pandemi sürecinde 4 bine yakın müracaat aldık. Onun için diyorum ki, Türkiye’de çok güzel, çok fedakâr beşerler var. Yarar yaratmak için efor gösteren, uğraş eden beşerler var ve bu insanları tanımak insanlık ismine bana büyük umut ve şevk veriyor. Fark Yaratanlar Programı’nın 12.döneminde İstanbul’dan Adana’ya ve Denizli’ye uzanan kıssalarda, engelli bireylerin sanata özgürce katılabilmesi için çalışan bir tiyatro sanatkarını; Türkiye’nin birinci dijital astronomi kütüphanesini kuran, astronomi bilimini erişilebilir hale getirmeyi hedefleyen genç bir bilim insanını; Denizli’nin Eziler köyünde sporla tüm köyün hayatını değiştiren bir vücut eğitimi öğretmenini; engelli bireylerin eğitim, sıhhat, istihdam ve toplumsal hayata iştirakindeki zorlukları ortadan kaldırmak için çalışan bir toplumsal teşebbüsü ve kent hayatı içinde diyalog kurulabilen kamusal alanlar yaratmayı hedefleyen gençleri daha yakından tanıyacağız. Sabancı Vakfı olarak Fark Yaratanlar Programı’nın 12. yılında Bu Köyde Herkes Sportmen, Erişilebilir Her Şey, Onaranlar Kulübü, Stellar Lab ve Türkiye Engelsizler Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi, projelerini desteklemekten memnunluk duyuyoruz” dedi.

Bu Dönemin İlham Veren 5 Fark Yaratan Hikayesi

Erişilebilir Her Şey: Ayşe Seben Dayı, Serim Berke Fayda ve Hale Yıldız’ın kurduğu Erişilebilir Her Şey platformu engelli bireylerin eğitim, sıhhat, istihdam ve toplumsal hayata iştirakindeki zorlukları ortadan kaldırmak için yerleri, aktiflikleri ve kurumları erişilebilir hale getiriyor. Erişilebilirliği yalnızca fizikî değil, içerik ve irtibat boyutunda da ele alan grup, bu husustaki toplumsal şuuru artırmaya yönelik çalışıyor.

Gamze Elibol – Türkiye Engelsizler Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi: 1,5 yaşında geçirdiği çocuk felci sebebiyle tekerlekli sandalye kullanıcısı olan Gamze Elibol, fizikî farklılığı sebebiyle Hoş Sanatlar Fakültesi Tiyatro Kısmına kabul edilmediğini öğrenince 2002 yılında Türkiye Engelsizler Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi (TEKSEM)’i kurdu. TEKSEM, engelli bireylere özgürce sanata dahil olabilecekleri bir ortam sağlıyor. Elibol, tıpkı vakitte Manisiz Amazonlar isimli toplumsal teşebbüsü ile 120’den fazla kız çocuğunun eğitim ve medikal muhtaçlıklarını karşılarken tıpkı vakitte 35 engelli çocuğu olan bayana da iş imkanı sunuyor.

Halil Bağış – Stellar Lab: Şanlıurfalı astronom Halil Bağış tarafından kurulan Stellar Lab, Türkiye’nin birinci dijital astronomi kütüphanesi olma özelliğini taşıyor. Farklı yaş kümelerine uygun olarak hazırlanan eğitim, atölye ve içeriklerle astronomi bilimini erişilebilir hale getirmeyi hedefleyen Stellar Lab, şimdiye kadar 80 lisede bilim kulübü kurulmasına aracılık etti. Stellar Lab birebir vakitte öğretmenler ve veliler için de gereçler tasarlıyor.

Onaranlar Kulübü: Tamir, paylaşım ve üretim kültürünün demokratikleşmesi için yola çıkan Ufuk Emin Akengin; arkadaşları Doğukan Güngör ve Furkan Bakır ile Onaranlar Kulübü’nü kurdu. 2015’ten beri sokaklarda, mahallelerde ve kamusal alanlarda kolektif üretim yolları ile tamirlerini sürdürmeye devam eden grup birebir vakitte eğitim ve atölyeler düzenleyerek üretim sistemlerini paylaşıyor. Sokakları sahiplenerek, yaşadığımız çevreyi güzelleştirme ve uygunlaştırma gayesi ile yola çıkan toplumsal teşebbüs “onarmak, üretmek ve paylaşmak” mottosu ile bugüne kadar 1.000’den fazla istekli ile Türkiye’nin farklı kentlerinde 60 sokağı onardı.

Suat Arı – Bu Köyde Herkes Sportmen: 2016’da Denizli’nin Eziler Köyü’ne vücut eğitimi öğretmeni olarak atanan Suat Arı, başta çim hokeyi olmak üzere Türkiye’de pek yaygın olmayan 14 farklı branşta öğrencilerine spor eğitimi vermeye başladı. Gösterdiği efor sayesinde ailelerin de dayanağını kazanan Suat Arı, okuldaki öğrencilerinin tamamını lisanslı faal birer atlet haline getirmeyi ve Türkiye dereceleri kazandırmayı başardı. Suat Arı’nın gayesi ise Köy Olimpiyatları düzenleyerek civar köyleri spor ile tanıştırmak ve köylerin mukadderatını değiştirmek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı