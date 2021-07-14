Sabancı vakfı’nın desteklediği metropolis antik kenti 2021 sezonu kazıları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın müsaade ve katkılarıyla devam eden, Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Metropolis Antik Kenti hafriyat çalışmaları, 31. yılında tarihin sırlarını aydınlatıyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Kısmı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında başlayan bu yılın hafriyat çalışmalarında kente ilişkin su yapıları ve kilise üzere kamusal ve dini alanların araştırılmasına devam edilecek.

“Ana Tanrıça Kenti” olarak bilinen Metropolis Antik Kenti hafriyat çalışmalarında yeni keşfedilen 2 sarnıcın da ortaya çıkarılması ve böylelikle birbiriyle irtibatlı toplam 4 sarnıçtan oluşan su depolama kompleksinin gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

Gösterişli bayan heykeli heyecan yarattı

2021 dönemi hafriyatlarının birinci günlerinde Metropolis’in Roma Dönemi’nde genişletilen kent merkezinde yer alan ve yeni keşfedilen bir kamu yapısı içinde mermerden yontulmuş üstün sanat seviyesine sahip bir bayan heykeli bulundu. Gösterişli elbisesi ve üzerindeki mantosu ile seçkin bir bayanı tasvir eden heykelin birinci incelemeler sonucunda antik heykeltıraşlık sanatının klasik çağında meşhur bir heykeltıraş tarafından yapılan değerli bir yapıttan esinlenilerek, MS 1-2. yüzyıllarda yaşamış Metropolisli bir aristokrat bayan için yaptırıldığı düşünülüyor. Birebir alanda öteki değerli heykel modüllerinin ve kuralların bulunması bu kamusal yerde, kentlerine katkılarda bulunan Metropolisli hayırseverlerin heykeller ile onurlandırıldıklarına işaret ediyor. Bu yeni keşfedilen alanda devam eden çalışmalarda emsal buluntulara ulaşılabileceği varsayım ediliyor.

Araplıtepe Kilisesi gün yüzüne çıkarılacak

Metropolis’in son periyotlarında bölgenin değerli dini merkezlerinden biri olduğunu gösteren ve bugüne kadar kapsamlı bir biçimde araştırılmayan Araplıtepe mevkiindeki Geç Roma Devri kilise yapısında, 2021 yılında birinci çalışmalar başlayacak.

Metropolis Antik Kenti kazılarını 18 yıldır desteklediklerini belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Sabancı Vakfı olarak kültür-sanat alanında yürüttüğümüz çalışmalardan biri olan Metropolis Antik Kenti kazılarını; arkeoloji bilimine katkıları, bu topraklarda yaşamış halklarla ortamızda günümüzden geçmişe uzanan bir köprü kurması nedeniyle çok değerli buluyoruz. 2003 yılından bu yana desteklediğimiz Metropolis Antik Kenti hafriyatlarının bu yıl orijinal buluşlarla tarihe ışık tutmaya devam edeceğine inanıyoruz. Kazıların birinci günlerinde bulunan görkemli bayan heykeli arkeoloji ve tarih bilimine sunacağı katkıları ismine bizleri çok keyifli etti. Ana Tanrıça Kenti Metropolis’te antik çağlarda yaşama dair yeni bilgilerin bu yılın kazılarıyla ortaya çıkmasını büyük bir heyecanla bekliyoruz” dedi.

Hafriyat Lideri Prof. Dr. Serdar Aybek ise “Metropolis’te 1990 yılından bugüne kadar sürdürdüğümüz çalışmalar ile kıraç bir zirvenin yıllar içinde bölgede yer alan kıymetli bir antik kente ve arkeolojik alana dönüşümüne şahit olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu dönüşümün gerçekleşmesi elbet büyük bir kent olarak Metropolis’teki geniş ölçekli çalışmaların başlangıcından bugüne kadar başta devletimizin kurumları olmak üzere her kesitten kuruluş ve hatta şahıslar tarafından desteklenmesi ile mümkün olmuştur. Bizler de öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve meslektaşlarımız ile araştırma heyeti olarak bu büyük projenin paydaşlarından biri pozisyonundayız. Şimdiden ileriki yıllarda Metropolis’te yapılacak yeni araştırma, proje ve uygulamaların planlamaları için çalışıyoruz” dedi.

Metropolis mozaikleri temizlenerek ziyarete açılacak

Metropolis’te bulunan epey âlâ korunmuş ve geniş alanlara yayılmış durumdaki mozaiklerin temizlenmesi çalışmaları da sürdürülecek. Mozaiklerin yüzeyinde vakitle oluşan kireç katmanlarının temizlenmesi ile güçlü renk ve desen çeşitliliğinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı