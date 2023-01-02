İSTANBUL (İGFA) – Sabiha Gökçen Havaalanı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, etkili olan yoğun sisin 3 ve 4 Ocak’ta geceden öğlene kadar uçuşlarda aksamalara ve iptallere neden olabileceği uyarısı yapıldı.
Açıklamada, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi istendi.
— Sabiha Gökçen Airport (@SabihaGokcen) January 2, 2023
Sabiha Gökçen’den yolculara ‘sis’ uyarısı için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Sabiha Gökçen’den yolculara ‘sis’ uyarısı için ilk yorumu yapabilirsin.