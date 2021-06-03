Tek-Art İnşaat’ta atama

Tek-Art İnşaat’ta atama

 Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş'de yatırımcı bağlantılar kısmına atama yapıldı. K
Ana Sayfa Ekonomi 3 Haziran 2021 10 Görüntüleme

Sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle halka arz

Sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle halka arz

Sabit fiyatla talep toplama ve satış tekniğiyle halka arza ait bildirim yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”BMSCH.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Formülüyle Halka Arz]
BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Ölçü: 15.500.000 TL nominal, Aracı: IAZ, Kapanış Tarihi: 01.06.2021, Fiyat: 4,87 TL İlgili sırada azamî buyruk bedeli 75.485.000 TL olacaktır.
Halka arz buyruk toplama 10:30-13:00 saatleri ortasında yapılmaktadır.
Dağıtıma bahis hesap çeşitleri üzerinden iletilen birebir MKK sicil numarasına sahip buyruklardan yalnızca fiyat ve vakit önceliği kuralına nazaran birinci buyruk dağıtıma katılmaktadır.”

Hibya Haber Ajansı

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