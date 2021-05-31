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Ana Sayfa Ekonomi 31 Mayıs 2021 8 Görüntüleme

Sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle halka arz

Sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle halka arz

Yeni açılan birincil piyasa sabit fiyatla talep toplama ve satış sistemiyle halka arza ait bildirim yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”BMSCH.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Usulüyle Halka Arz]

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Ölçü: 15.500.000 TL nominal, Aracı: IAZ, Kapanış Tarihi: 01.06.2021, Fiyat: 4,87 TL
Halka arz buyruk toplama 10:30-13:00 saatleri ortasında yapılmaktadır.
Dağıtıma mevzu hesap cinsleri üzerinden iletilen birebir MKK sicil numarasına sahip buyruklardan yalnızca fiyat ve vakit önceliği kuralına nazaran birinci buyruk dağıtıma katılmaktadır.”

Hibya Haber Ajansı

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