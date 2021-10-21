Sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle halka arz

Yeni açılan birincil piyasa sabit fiyatla talep toplama ve satış prosedürüyle halka arz duyurusu yapıldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
”ESCAR.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Prosedürüyle Halka Arz]
Escar Turizm Nakliyecilik Ticaret A.Ş. Ölçü: 11.000.000 TL nominal, Aracı: IYF Kapanış Tarihi: 08.07.2021, Fiyat: 15 TL İlgili sırada azamî buyruk bedeli 165.000.000 TL olacaktır.
Halka arz buyruk toplama 10.30-13.00 saatleri ortasında yapılmaktadır.
Dağıtıma mevzu hesap tipleri üzerinden iletilen birebir MKK sicil numarasına sahip buyruklardan yalnızca fiyat ve vakit önceliği kuralına nazaran birinci buyruk dağıtıma katılmaktadır.”
Hibya Haber Ajansı