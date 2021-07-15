Sabri inci tan’nın yeni genel müdürü olarak atandı

Koç Topluluğu çatısı altında sunduğu eser ve hizmetlerle bilgiden kıymet yaratarak markaların dijital dönüşümlerine katkı sağlayan Teşhis Pazarlama ve İrtibat Hizmetleri A.Ş’nin yeni Genel Müdürü, 20 yıllık deneyimi ile Sabri İnci oldu.

Teknoloji ve pazarlamayı bir ortaya getirerek kesime istikamet veren projeler hayata geçiren Koç Topluluğu şirketi Teşhis Pazarlama ve İrtibat Hizmetleri A.Ş.’ye, Genel Müdür olarak Sabri İnci atandı. Yeni yapılanması kapsamında bilgi analitiği, CRM hizmetleri, taşınabilir sadakat programı ve taşınabilir ödeme tahlillerinden oluşan eser ve hizmetlerini güçlendiren Teşhis, Chippin uygulaması ile tüketicilerle perakendecileri çok daha aktif bir platform üzerinden bir ortaya getirmeyi hedefliyor.

Tanı’nın yeni Genel Müdürü Sabri İnci’nin, Türkiye ve Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde ödeme sistemleri, sadakat programları, perakende bankacılık ve teknoloji idaresi alanında 20 yılı aşkın bir kesim deneyimi bulunuyor. Yapı Kredi Bankası’nda Üye İşyeri Pazarlama Müdürlüğü ve İş Geliştirme Müdürlüğü sorumluluklarından sonra, 2009-2012 yılları ortasında Avusturya’da UniCredit Grubu’nun Perakende Bankacılık Segment Müdürü olarak çeşitli Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde farklı projelere liderlik yapan İnci, son olarak Yapı Kredi Bankası’nın Bilgi Teknolojileri Proje Ofisi Direktörlüğü’nün akabinde Ödeme Sistemleri Pazarlama Yöneticiliği vazifesini yürütüyordu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı