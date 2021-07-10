Sabri Ülker Vakfı – Vücudun sıvı dengesini korumak için alınacak önlemler

Sağlıklı ve istikrarlı beslenme kadar değerli bir öteki mevzu da bedenin sıvı istikrarını sağlamak. Sabri Ülker Vakfı, bedenin sıvı istikrarını korumak için bilhassa yaz aylarında su içeriği yüksek besinlerin tüketilmesini ve günlük 2-2,5 litre su içilmesini öneriyor.

Hayat için vazgeçilmez olan su, bilhassa yaz aylarında daha da değerli bir muhtaçlık haline geliyor. Sağlıklı bir vücut için günde yaklaşık 2,5 litre su içilmesi ülkü olarak belirlenirken bilhassa sıcak yaz aylarında kâfi ve istikrarlı bir beslenme nizamıyla bedenin sıvı kaybının önüne geçilebiliyor. Sabri Ülker Vakfı, bedenin sıvı istikrarını bozmadan sağlıklı bir hayat için şu tavsiyelerde bulunuyor:

Günlük 2-2,5 litre su tüketmeye ihtimam gösterin.

Yaz aylarında daha da zenginleşen zerzevat ve meyve çeşitlerine öğünlerinizde yer açın. Salatalık, domates, kabak, erik, elma, koyu yeşil yapraklı sebzeler, taze sıkılmış meyve suları üzere su oranı yüksek besinlere öncelik verin.

Bedende sıvı kaybına yol açan çay ve kahve tüketimini sınırlayın.

Tuz içeriği çok yüksek besinler tüketmekten kaçının ve yemeklere de fazla tuz eklemeyin.

Yemeklerinize eşlik etmesi için ayran, yoğurt yahut cacık üzere su içeriği yüksek süt eserlerine sofranızda yer açarak sıvı istikrarınızı koruyun.

Su içmekte zorlanıyorsanız bu tekliflere göz atın:

Sıcak yahut soğuk tüketmeyi denemek,

Yemeğin yanında içecek yerine su tüketmek,

Gün boyunca yanınızda taşıyabileceğiniz bir su şişesi edinmek,

İçilen suyu serinletici hale getirmek için dilim limon, salatalık, nane yahut çilek üzere zevkinize uygun meyveler eklemek,

Fizikî aktivite sonrasında ve sırasında su içmeyi alışkanlık haline getirmek,

Meskende gün uzunluğu su tüketimini hatırlatması için su karafı yahut sürahiyi daima görebileceğiniz bir yerde bulundurmak.

Suyunuza lezzet katmanın 5 yolu!

Lezzet için sıcak yahut soğuk suyunuza meyve ve sebzeler ekleyerek aromatik sular hazırlayabilirsiniz. Tanımlara birlikte göz atalım:

Böğürtlen + nane

Ahududu + salatalık

Çilek + taze fesleğen

Doğranmış elma + tarçın çubuğu

Armut dilimleri + bir damla doğal vanilya özü

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı