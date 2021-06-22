SAF, Fransa’daki EMS misyonları için üç H145 siparişi daha verdi

SAF Group, Fransa’da acil tıbbi hizmetler (EMS) için ek olarak üç adet beş palli (pervane kollu) H145 helikopter siparişi verdi. Operasyonlarda kullanılacak bu üç helikopter Grenoble, Valence ve Montpellier’de konuşlandırılacak. SAF tarafından 2018 ve 2020’de sipariş edilen ve yakın vakitte teslim edilen H145 helikopterinin birincisi Belçika’daki EMS misyonları için konuşlandırılacak.

SAF CEO’su Tristan Serretta: “Fransa ve Belçika’da sadece on iki ayda altı yeni H145 devreye sokarak, bize güvenen ve sayıları giderek artan EMS hizmetlerinin kapasitesini artırma stratejimizi gerçekleştirmiş olduk. Konumlandırmamızdaki bu artış, bu başarılı helikopterin performans düzeyi ve çok taraflılığı ile mümkün olmaktadır. SAF, acil servis hizmetleriyle birlikte, yanlışsız performansa ve yanlışsız maliyete sahip olmanın hayat kurtarmada kilit noktası olduğunu göstermektedir.” dedi.

Airbus Helicopters CEO’su Bruno Even şunları söyledi: “SAF’ın Airbus Helicopters’e olan inancını bir defa daha göstermesinden ötürü çok mutluyuz. Bu yeni mukavele, iki şirketin ortasında yirmi yılı aşkın müddettir devam eden kalıcı iştirakin altını çiziyor. H145, sınıfının en büyük kabini ve rakipsiz taşıma kapasitesi ile EMS için ülkü bir platformdur ve en şiddetli vazifeleri üstlenebilmektedir. Beş palli H145’in Fransa’da ivme kazanmasından ve ülkedeki EMS filosunun modernizasyonunda kıymetli bir rol oynamasından ötürü memnunuz.” dedi.

Fransa ve Avrupa’da EMS’nin en değerli aktörlerinden biri olan Fransız şirketi SAF halihazırda 55 Airbus helikopteri işletiyor. SAF’ın filosunda bir Üstün Puma, H135 ve H125’ler bulunuyor. H145 ise EMS misyonları için artırılmış yetenekler sağlıyor.

Airbus’ın en çok satan H145 hafif çift motorlu helikopterinin yeni versiyonu Mart ayında Atlanta’da düzenlenen Heli-Expo 2019’da görücüye çıktı. Bu son versiyon, çok hedefli H145’e yenilikçi beş palli rotor ekleyerek helikopterin yararlı yükünü 150 kg artırıyor. Yeni rulmansız ana rotor dizaynının sadeliği, hem yolcular hem de mürettebat için sürüş konforunu artırırken, bakım operasyonlarını kolaylaştıracak ve H145’in standart servis verilebilirliğini ve güvenilirliğini daha da artıracaktır.

Bugün Airbus, dünya çapında 6 milyondan fazla uçuş saati gerçekleştirmiş 1.470’ün üzerinde H145 Ailesi helikopterine sahip. Sırf EMS için, dünya çapında hava kurtarma misyonlarını yürüten 470’den fazla H145 ailesi helikopteri bulunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı