Şafak Sol: Urla hedef projelerle marka şehirler arasında olacak

İzmirli iş insanı Şafak Sol, CHP’den Urla için belediye başkan aday adayı oldu. Dosyasını teslim eden Sol, ilçenin sorunlarını bildiğini, çözümleri için de projelerinin hazır olduğunu kaydetti.

İZMİR (İGFA) – Urla’da” Şafak” yeniden doğacak sloganıyla yola çıkan Şafak Sol, sağlık ve sağlık turizmi sektörlerinin zor anlarında yapılandıran, koruyan, geliştiren ve barışı sağlayan çalışmalarını aşağıdan yukarıya doğru İzmir’den başlatan iş insanı olduğunu anımsatarak, “Bunun için Urla’yı Türkiye ve İzmir’in marka şehirleri arasına sokmaya kararlıyım” dedi.

Ağrı’da dünyaya gelmesine rağmen babasının memuriyeti dolayısıyla 1,5 yaşından bu yana ailesiyle birlikte İzmir Çeşme’de bulunduğunu belirten Şafak Sol, 2006 yılından bu yana CHP’nin etkili organlarında yer aldığını belirterek, son genel seçimlerde de partisinden İzmir Milletvekili aday adayı olduğunu kaydetti.

Ege Bölgesi Kadın Kooperatifleri temsilciliği görevlerini başarıyla sürdürdüğünü belirten Sol, Türkiye Kadın Kooperatifleri projesini yazdı ve ülke genelinde hayata geçirdi. 2018 yılından beri 81 ilde yüzlerce köy ve ilçede ekonomi, siyaset, tarım, istihdam konularında yaptığı araştırmalar ışığında halen yurt içi ve yurt dışında etkin çalışmalarına devam ettiğini belirten Sol, öncü kimliği ile tanınan başarılı iş kadını İzmir Ticaret Odası Sağlık Komitesi üyeliği ve Ticaret Odası Sağlık Komitesi Başkan Yardımcılığı görevini, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Sektörler Arası İş Birliği Komite Asil Üye görevlerini layıkıyla yerine getirdiğini belirterek, sağlık ve sağlık turizmi sektörlerinin zor anlarında yapılandıran, koruyan, geliştiren ve barışı sağlayan çalışmalarını aşağıdan yukarıya doğru İzmir’den başlatan iş kadını olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak : İGFA