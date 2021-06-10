Sağlık ve fitness uygulamaları kişisel verileri koruyamıyor

Spor salonlarının kapatılması, dışarıda idman yapılamaması ve çalışanların meskende hareketsiz kalması üzere birçok neden, sıhhat ve fitness uygulamalarına ilgiyi artıyor o denli ki yapılan araştırmalar, bu uygulamaların kullanımının bir evvelki yıla kıyasla yüzde 67 oranında arttığını raporluyor lakin bu süreçte zinde kalmak ve formunu korumak isteyen kullanıcılar; yük, yaş, beslenme sistemi ve hatta kalp atış suratı üzere en kıymetli şahsî bilgilerini aygıtlarına indirdikleri uygulamalar ile paylaşırken data ihlali yaşama riskini de artırıyor. Kelam konusu uygulamaların yüzde 80’inin data güvenliğine dair güvenlik açığı bulundurduğuna dikkat çeken Serap Günal’a nazaran, bilgi ihlaline uğramak istemeyen kullanıcıların uygulamalara kayıt yaparken dikkat etmesi gereken 4 kıymetli nokta bulunuyor.

Sıhhat ve Fitness uygulamaları şahsî dataları müdafaada sınıfta kalıyor

Günümüzde sıhhat ve fitness uygulamaları, reçeteleri ve kondisyon ilerlemelerini takip etmekten tansiyonu ve kalp atış suratınızı gerçek vakitli olarak ölçmeye kadar her mevzuda hayatımızı kolaylaştırmayı hedefliyor. Bununla birlikte, birçok kullanıcı hem sağlıklı olmak hem de aktivite takibini kolay yapabilmek ismine isim, soyad, yaş, kilo, cinsiyet ve e-posta adresi üzere hassas şahsî datalarını de içeren bilgileri bu uygulamalar ile paylaşıyor. Her ne kadar bu bilgilerin paylaşılması görünürde kullanıcılar tarafından zararsız görünse de güvenliği güçlü olmayan uygulamalar data ihlali ile müsabakayı mümkün kılıyor. Bilhassa, birçok sıhhat ve fitness uygulamasının data güvenliğinde zayıf kaldığını hatırlatan Serap Günal, şahsî bilgi kaybına maruz kalmak istemeyen kullanıcıları dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıyor.

Dijital uygulamalarda ferdî dataları müdafaanın yolları

Günümüzde dijital uygulamaların isim, soyad ve e-posta adresi üzere belli şahsî dataları toplamasını engellemek artık pek kolay olmasa da toplanılan bilgiyi azaltmak mümkün olabiliyor. Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, şahsî bilgileri korumak ve data güvenliğini sağlamak için 4 değerli tavsiye veriyor.

Uygulamalarınızı dikkatli seçin

İlgilendiğiniz uygulamaları indirmeden evvel araştırmanız çok kıymetlidir. Güçlü kaynaklar tarafından önerilen uygulamaların güvenlik yönergelerine uyma ve bilgi kapalılığı maddelerine alışılmış olma mümkünlüğü çok daha yüksektir. Bu uygulamaların tercihi başkalarına oranla nispeten daha inançlıdır.

Evvel saklılık siyasetini okuyun

Zımnilik siyasetini okumak, sağlık güvenliğindeki en kıymetli adımlardan biridir. Şirketin 3’üncü şahıslarla bilgi paylaşıp paylaşmadığını denetim ettiğinizden emin olun. Politikada bu net değilse uygulamadan kaçınmalısınız.

Kullandığınız uygulamayı vakit zaman araştırmaya devam edin

Data paylaşımına karşı sağlam bir duruş sergileyen bir uygulama bulabilirsiniz lakin kapalılık siyasetinin şirketin 3’üncü taraflarla data paylaşmadığını belirtmesi, politikayı daha sonra değiştirmeyecekleri manasına gelmemektedir. Teknoloji ilerledikçe, kişisel şirketlerin uygulamaları da artıyor ve sonuçta ortaya çıkan değişiklikler bazen daha makûs olabiliyor. Vakit zaman uygulamanızı araştırdığınızdan emin olmanız ve kaçırmış olabileceğiniz büyük gelişmeler olup olmadığını takip etmeniz kıymetli olacaktır.

Uygulamalarınızdaki zımnilik ayarlarını denetim edin

Aygıtınıza yeni bir uygulama yüklediğiniz anda yapmanız gereken öbür bir şey de zımnilik ayarlarını denetim etmektir. Uygulamanın istediği müsaadeleri dikkatlice inceleyin. Örneğin, birtakım uygulamalar çok az erişim istemektedir lakin uygulama şahıslarınıza, pozisyonunuza yahut mikrofonunuza erişmek istiyorsa bu uygulamayı kullanma kararı alırken önlemli olmalısınız.

Hibya Haber Ajansı